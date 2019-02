Köln (ots) -



Am Sonntag werden gleich drei Kollosse des Knepper Kraftwerks gesprengt, dem ehemaligen Kohlekraftwerk auf der Stadtgrenze zwischen Dortmund und Castrop-Rauxel. Es dürfte bundesweit das größte Sprengevent des Jahres werden. Die WDR-Lokalzeit berichtet ab 11.30 Uhr live im WDR Fernsehen - eine Kamera-Drohne wird Luftaufnahmen machen, und zu Wort kommt in der Sendung unter anderem Eduard Reisch, einer der bekanntesten Sprengmeister Deutschlands.



Um 11.00 Uhr soll zuerst das 70 Meter hohe Kesselhaus auf die Seite gelegt werden. Um 11.45 Uhr folgen dann zeitgleich der Schornstein und der Kühlturm des ehemaligen Kohlekraftwerkes. Die A42 und die A45 sind während der Sprengungen kurzzeitig nur einspurig befahrbar. Tausende Sprengtouristen werden erwartet, aber es gibt nur wenige Plätze, an denen man dieses Ereignis gut verfolgen kann. Die besten Bilder und schönsten Geschichten liefert deshalb die "Lokalzeit extra" am Sonntag ab 11.30 Uhr.



OTS: WDR Westdeutscher Rundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7899 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7899.rss2



Pressekontakt: WDR Pressedesk Telefon (0221) 220 7100 wdrpressedesk@wdr.de