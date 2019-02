In Deutschland bahnt sich eine Rekordübernahme durch Finanzinvestoren an: Für den Anzeigenportal-Betreiber Scout24 wollen die Beteiligungsgesellschaften Blackstone und Hellman & Friedman bis zu 5,7 Milliarden Euro auf den Tisch legen. Scout24-Chef Tobias Hartmann, der die Interessenten im Januar noch abblitzen ließ, stellte sich am Freitag...

