Sporttotal AG (WKN: A1EMG5) bringt einmal mehr eine ihrer berühmt-berüchtigten Prognosen. Aktionäre wissen, dass diese schon zu Wige Media-Zeiten letztlich nicht immer das hielten, was versprochen wurde. Der letztjährige Ausblick wurde so klar verfehlt, dass die Aktie am Tag des Bekanntwerdens 18 Prozent verlor.

Dem neuen Ausblick zufolge sollen 2019 60 bis 70 Millionen Euro umgesetzt werden und damit bis zu 86 Prozent mehr wie noch in 2018. An anderer Stelle gibt es allerdings einen "Durchbruch" zu vermelden, der sich in der Tat als solcher herausstellen könnte. Für die nun angestrebte Expansion von sporttotal.tv in alle Welt - der Online-Plattform für Sportvideos und Live-Streaming - kann sich das Unternehmen bei Geldgebern 250 Millionen Euro leihen.

Hat Sporttotal die Lösung für die Finanzierungsproblematik? - Zugriff auf über 250-Millionen-Fonds gesichert

Das könnte sich als große Chance für Sporttotal und die Finanzierung von sporttotal.tv entpuppen: Wie das chronisch klamme Unternehmen bereits im Januar bekannt gab, kann Sporttotal dank einer Vereinbarung mit der in Luxemburg ansässigen Fuchs & Associés Group künftig auf einen von "Family Offices und vermögenden Privatpersonen" befüllten Fremdkapital-Fonds zugreifen, der "Sporttotal jeweils gezielt Kapital zur Verfügung stellt". Langfristig sollen Sporttotal bis zu 250 Millionen Euro zufließen.

Sporttotal will die Mittel zur "Finanzierung des internationalen Wachstums" nutzen. Die erste Teilentnahme von der Sporttotal Gebrauch macht, ...

