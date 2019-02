Bad Marienberg (www.fondscheck.de) - Es ist bekannt, dass Casino-Spiele und Glücksspiele im Allgemeinen landläufig einen eher durchwachsenen Ruf genießen. Aber auch der Aktienhandel wird teilweise eher skeptisch gesehen, was Filme wie "The Wolf of Wall Street" eindrucksvoll belegen und leider oftmals fördern. Trotzdem erntet man, sobald man sich als Broker zu erkennen gibt, in der Regel eher einen gewissen Respekt, wohingegen Berufsspielern meistens eher Geringschätzung entgegengebracht wird. Das ist umso verwunderlicher, da sowohl Glücksspiele wie auch der Aktien- und Devisenhandel durchaus Ähnlichkeiten aufweisen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...