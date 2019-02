=== M O N T A G, 25. Februar 2019 *** 07:00 DE/Covestro AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK in Düsseldorf), Leverkusen 07:30 DE/Hapag-Lloyd AG, Jahresergebnis, Hamburg 08:00 DE/Progress-Werk Oberkirch AG (PWO), Jahresergebnis, Oberkirch 08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Pre close Trading Update, London *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Januar *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS - ES/GSM Association Ltd, Mobile World Congress 2019 (bis 28.2.), Barcelona D I E N S T A G, 26. Februar 2019 05:15 GB/Standard Chartered plc, Jahresergebnis, London *** 07:00 DE/BASF SE, Jahresergebnis, Ludwigshafen *** 07:15 DE/Ströer SE & Co KGaA, Jahresergebnis, Köln 07:30 DE/KWS Saat SE, Ergebnis 1H, Einbeck 07:30 DE/Aixtron SE, Jahresergebnis, Herzogenrath 07:30 DE/Befesa SA, Jahresergebnis, Ratingen *** 07:30 FR/PSA Peugeot Citroen SA, Jahresergebnis, Paris *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator März *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Februar *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 4Q, Atlanta *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Dezember (ursprünglich 17.1.2019) *** 15:00 US/Case-Shiller-Hauspreisindex Dezember *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Februar *** 16:00 US/Fed-Chairman Powell, Anhörung im Rahmen des halbjährlichen Berichts zur Geldpolitik vor dem Bankenausschuss des Senats, Washington M I T T W O C H, 27. Februar 2019 06:45 NL/Ahold Delhaize NV, ausführliches Ergebnis 4Q, Zaandam *** 07:00 DE/Aareal Bank AG, Jahresergebnis (11:30 PK in Frankfurt), Wiesbaden *** 07:00 GB/Rio Tinto plc, Jahresergebnis, London *** 07:00 FR/Safran SA, Jahresergebnis, Paris *** 07:30 DE/Bayer AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK), Leverkusen *** 07:30 DE/Beiersdorf AG, ausführliches Jahresergebnis (13:00 BI-PK), Hamburg *** 07:30 DE/Salzgitter AG, ausführliches Jahresergebnis, Salzgitter *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Januar *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts *** 11:00 DE/Bundesbank-Präsident Weidmann, PK zum Geschäftsbericht 2018, Frankfurt *** 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Februar *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Februar *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 10-jährige Bundesanleihe über 3 Mrd EUR *** 16:00 US/Fed-Chairman Powell, Anhörung im Rahmen des halbjährlichen Berichts zur Geldpolitik vor dem Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses, Washington *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Dezember (ursprünglich 4.2.2019) *** 16:30 US/Rohöllagerbestände (Woche) *** 18:00 DE/Deutsche Euroshop AG, Jahresergebnis, Hamburg *** 22:05 US/HP Inc, Ergebnis 1Q, Palo Alto 22:30 US/Liberty Global Inc, Ergebnis 4Q, Englewood *** - VN/Gipfeltreffen von US-Präsident Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un (bis 28.2.), Hanoi D O N N E R S T A G, 28. Februar 2019 *** 00:50 JP/Industrieproduktion Januar *** 02:00 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe sowie Dienstleistungen (CFLP) Februar *** 06:45 CH/ABB Ltd, Ergebnis 4Q, Zürich *** 06:55 DE/Kion Group AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK in Frankfurt), Wiesbaden *** 07:00 BE/Anheuser-Busch Inbev NV, Ergebnis 4Q, Leuwen *** 07:30 DE/PBB Deutsche Pfandbriefbank AG, Jahresergebnis, München *** 07:30 DE/Dürr AG, Jahresergebnis, Stuttgart 07:30 DE/MLP SE, Jahresergebnis (10:00 Jahres-PK via Webcast), Wiesloch *** 07:30 AT/Erste Group Bank AG, ausführliches Jahresergebnis, Wien *** 07:45 CH/BIP 4Q *** 08:00 DE/Zalando SE, Jahresergebnis (09:00 PK), Berlin *** 08:00 DE/Isra Vision AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Darmstadt 08:00 DE/Jost Werke AG, Jahresergebnis, Neu-Isenburg 08:00 DE/Gerry Weber International AG, ausführliches Jahresergebnis, Halle/Westfalen *** 08:00 GB/British American Tobacco plc (BAT), Jahresergebnis, London 08:00 ES/International Consolidated Airlines Group SA, Jahresergebnis, Madrid/London 08:00 ES/Repsol SA, Ergebnis 4Q, Madrid 08:30 DE/Brain Biotechnology Research and Information Network AG, Ergebnis 1Q, Zwingenberg 08:30 DE/Aumann AG, Jahresergebnis, Beelen 08:30 DE/GFT Technologies SE, Jahresergebnis, Stuttgart *** 08:45 FR/Privater Verbrauch Januar *** 08:45 FR/Verbraucherpreise Februar (vorläufig) *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise Februar (vorläufig) *** 09:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen Februar *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern, Brandenburg und Hessen Februar 10:00 DE/Aurubis AG, HV, Hamburg *** 10:30 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen Februar 10:30 DE/LBBW, PK zum Jahresergebnis, Stuttgart *** 11:00 IT/Verbraucherpreise Februar (vorläufig) 12:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, Ergebnis 1H, Dortmund *** 14:00 DE/Verbraucherpreise Februar (vorläufig) 14:00 US/Fed, Rede von Fed-Gouverneur Clarida (2019 stimmberechtigt im FOMC) bei der NABE-Jahreskonferenz, Washington *** 14:30 US/BIP 4Q *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Februar *** 17:40 DE/Alstria Office Reit-AG, Jahresergebnis, Hamburg 17:45 FR/Carrefour SA, Jahresergebnis, Paris 18:15 US/Fed, Rede von Philadelphia-Fed-Präsident Harker (2019 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei Inquirer Influencersof Finance, Philadelphia *** - DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg Februar *** - DE/Stellenindex BA-X Februar - DE/3. Runde der Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst der Länder (bis 1.3.), Potsdam - DE/SAP SE, Geschäftsbericht 2018, Walldorf *** - FR/Engie SA (ehemals GDF Suez SA), Jahresergebnis, Paris - NL/Steinhoff International Holdings NV, Trading Update 1Q, Amsterdam F R E I T A G, 1. März 2019 *** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Caixin Februar *** 06:45 CH/UBS AG, Jahresergebnis, Zürich *** 07:30 DE/Rheinmetall AG, Jahresergebnis, Düsseldorf 08:00 DE/Destatis, vierteljährlicher Tarifindex 4Q 08:00 GB/London Stock Exchange plc (LSE), Jahresergebnis, London *** 09:00 AT/BIP 4Q (2. Veröffentlichung) *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Februar *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Februar (2. Veröffentlichung) *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Februar *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Februar (2. Veröffentlichung) *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone Februar (2. Veröffentlichung) *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Februar *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone Februar (Vorabschätzung) *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Januar *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Dezember und Januar *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Februar (2. Veröffentlichung) *** 16:00 US/Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Februar (2. Umfrage) *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Februar 22:00 CH/Überprüfung der Zusammensetzung von Stoxx-50, Euro-Stoxx-50 und Stoxx-600 *** - US/Kfz-Absatz Februar - EU/Ratingüberprüfungen für Griechenland (Moody's), Litauen (Moody's), Rumänien (S&P), Slowenien (DBRS) - Börsenfeiertag Südkorea ===

