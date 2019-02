Die US-Industrieproduktion ist im Januar stärker als erwartet gefallen. Die Gesamtproduktion sei um 0,6 Prozent zum Vormonat gesunken, teilte die US-Notenbank am Freitag in Washington mit. Volkswirte hatten hingegen einen Anstieg um 0,1 Prozent erwartet. Zudem war die Produktion im Vormonat laut revidierten Daten nur um 0,1 Prozent gestiegen. In einer ersten Schätzung waren noch 0,3 Prozent ermittelt worden.

Belastet wurden die Daten vor allem durch den Rückgang der Autoproduktion. Der Handelskrieg mit China belastet offenbar die Investitionen und erhöht die Kosten der Unternehmen. Die gesamte Warenherstellung im verarbeitenden Gewerbe fiel um 0,9 Prozent.

Die Kapazitätsauslastung der gesamten Industrie sank um 0,6 Prozentpunkte auf 78,2 Prozent. Ökonomen hatten mit 78,7 Prozent gerechnet./jsl/bgf/fba

