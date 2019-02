=== S A M S T A G, 16. Februar 2019 - DE/Fortsetzung Münchner Sicherheitskonferenz (bis 17.2.), u.a. Rede von Bundeskanzlerin Merkel S O N N T A G, 17. Februar 2019 - US/Handelsministerium, Fristende zur Vorlage eines Gutachtens zur Gefährdung der nationalen Sicherheit durch Autoimporte M O N T A G, 18. Februar 2019 07:50 DE/Patrizia Immobilien AG, Jahresergebnis, Augsburg 08:00 DE/Erwerbstätigkeit 4Q *** 08:00 GB/Reckitt Benckiser Group plc, Jahresergebnis, Windsor 10:00 DE/Europäische Kommission in Deutschland, Eurobarometer zur öffentlichen Meinung in Deutschland vor der Europawahl, Berlin 10:30 DE/ifo-Präsident Fuest, Reform-Vorschlag zu Hartz IV, Berlin 11:00 DE/Deutscher Naturschutzring, Greenpeace, NABU, PK zum Thema: "Wie geht es weiter nach der Kohlekommission", Berlin 11:30 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Rede bei der Festveranstaltung zum 100-jährigen Firmenjubiläum von Ottobock, Duderstadt 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht Februar *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 16:00 DE/Fortsetzung der Tarifverhandlungen in der nordwestdeutschen Eisen- und Stahlindustrie, Düsseldorf 18:50 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Rede auf dem Jahresempfang des Bundesverbandes mittelständische Wirtschaft, Berlin - EU/Treffen der Brexit-Chefunterhändler Barnier und Barclay, Brüssel - Börsenfeiertag US-Anleihemarkt, US-Aktienmarkt NYSE, Nasdaq ===

