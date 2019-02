ISAE-SUPAERO, der weltweit führende Anbieter von Ausbildungsinhalten in der Luft- und Raumfahrttechnik, startet im Frühjahr mit einem neuen MOOC mit dem Titel: "ABC of Flight Mechanics: How Do Planes Fly?" [ABC der Flugmechanik: Wie fliegen Flugzeuge?]

MOOC zum Thema Flugmechanik: "ABC of Flight Mechanics: How Do Planes Fly?"

Die Vorstellung vom Fliegen stet eigentlich im Widerspruch zu unseren menschlichen Instinkten als Erdbewohner. Wie fliegt ein Flugzeug? Wie kann ein Pilot die Kontrolle behalten? Wie hoch in den Himmel kann ein Flugzeug steigen? Wie fliegt ein Kampfpilot beim "Spinning"?

Dieser Online-Kurs (auf Englisch verfügbar) wird zahlreiche Themen behandeln, wie z. B. die Atmosphärenphysik und die Newtonschen Gesetze in Bezug auf Flugzeuge, ebenso wie Schubkraft und Längsstabilität und die Frage der Traktion.

Der MOOC "ABC of Flight Mechanics" richtet sich an ein breites Publikum mit wissenschaftlichen Vorkenntnissen. Dennoch gibt es verschiedene Lernstufen, so dass alle Studierenden den Kurs belegen können, ohne über umfassende Kenntnisse der mathematischen Grundlagen verfügen zu müssen. Studierende der Luft- und Raumfahrttechnik im Grundstudium, Auszubildende sowie Fluganfänger und erfahrene Piloten, Journalisten und Fachleute im Bereich der Luft- und Raumfahrt (Wirtschaft, Technik, Marketing, Kommunikation, etc.) und alle Flugzeugbegeisterten können ihr Wissen erweitern.

Beginn des MOOC: 25. März 2019

Bitte beachten: Dieser MOOC ist nur auf Englisch verfügbar.

Über ISAE-SUPAERO

Als weltweit führendes Institut in der Hochschulbildung im Bereich Luft- und Raumfahrttechnik bietet die ISAE-SUPAERO ein einzigartiges Ausbildungsangebot auf höchstem Niveau: ISAE-SUPAERO-Ingenieur, CNAM-ISAE-Ausbildungsingenieur, Master of Science in "Aerospace Engineering" (auf Englisch), 5 forschungsorientierte Masterstudiengänge, 14 spezialisierte Masterstudiengänge und 6 Doktorandenprogramme.

Das Institut hat eine auf die zukünftigen Bedürfnisse der Luft- und Raumfahrtindustrie und der Hightech-Industrie ausgerichtete Forschungspolitik entwickelt und gemeinsam mit der Industrie mehr als zehn Lehr- und Forschungslehrstühle eingerichtet.

Das ISAE-SUPAERO ist Gründungsmitglied der "Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées" und verantwortlich für den Studienbereich Luft- und Raumfahrt; es ist federführend bei Projekten und Initiativen wie der GIS-Mikrodrohne oder dem Toulouse University Space Center (CSUT). Es ist auch Gründungsmitglied der ISAE Group (ISAE-SUPAERO, ISAE-ENSMA, ESTACA, School of Air, Supmeca).

Auf internationaler Ebene arbeitet das ISAE-SUPAERO mit führenden Universitäten in Europa (TU München, TU Delft, ETSIA Madrid, Politecnico Torino and Milano, KTH Stockholm, Imperial College, Cranfield, etc.), Nordamerika (Caltech, Stanford, Georgia Tech, UC Berkeley, Montreal EP, etc.), Lateinamerika und Asien zusammen.

Die ISAE-SUPAERO Learning Community besteht aus mehr als 100 hauptberuflichen Professoren und Forschern, 1.800 Dozenten aus der Fachwelt und 1.700 Studierenden im Grundstudium. Über 30 der 650 jährlichen Absolventen sind internationale Studierende. Das Alumni-Netzwerk umfasst mehr als 21.500 ehemalige Studierende.

