Neue Hoffnungen auf Einigung im Handelsstreit zwischen USA und China

Einzelhandelsumsatz in den USA rückläufig

- von Holger Scholze, Börse Stuttgart TV Nachrichten Redaktion -

Nach einer zweitägigen Verhandlungsrunde in Peking war am Freitag von Fortschritten im

Handelsstreit zwischen den USA und China die Rede. Am Markt hieß es, beide Seiten hätten in

vielen grundlegenden Punkten Einigkeit erzielt. Man habe in Peking "produktive" Gespräche mit

dem chinesischen Vize-Ministerpräsidenten Liu He geführt, schrieb USFinanzminister Steven

Mnuchin auf Twitter. In der kommenden Woche soll nun eine chinesische Delegation nach

Washington reisen.

Autos im Fokus

Autowerte profitierten von der neuen Hoffnung auf eine Lösung des Handelsstreits besonders

ausgeprägt, da der chinesische Markt für die Fahrzeughersteller als wichtiger Absatztreiber

gilt. Deshalb sind Autoaktien ab den Mittagsstunden beflügelt worden. Am Morgen waren sie noch

allesamt schwach gestartet. Denn da war bekannt geworden, dass der europäische Automarkt auch

zu Beginn des neuen Jahres nachgegeben habe. Im Januar sei die Nachfrage für Passagierfahrzeuge

den fünften Monat in Folge gesunken. Dies teilte der Branchenverband Acea am mit. Die Zahl der

Zulassungen fiel den Angaben zufolge um 4,6 Prozent auf knapp 1,2 Millionen Fahrzeuge,

verglichen mit dem Zeitraum vor einem Jahr. Die Nachfrage sei fast in der gesamten Europäischen

Union zurückgegangen, hieß es weiter. In Spanien und Italien ging es mit minus acht Prozent und

minus 7,5 Prozent am rasantesten bergab. In Deutschland sanken die Absätze um 1,4 Prozent, in

Großbritannien um 1,6 Prozent und in Frankreich um 1,1 Prozent. Doch dann schaffte es der

europäische Branchenindex Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts ab dem Mittag in den grünen

Bereich und baute seine Gewinne bis auf 1,5 Prozent aus. Im DAX verbuchten Daimler ein Plus von

1,8 Prozent und VW sowie BMW von jeweils 1,3 Prozent.

Der DAX legt deutlich zu

Das deutsche Börsenbarometer kletterte im Zuge dessen bisher um 1,8 Prozent auf 11.285 Punkte.

Am Morgen war der Leitindex im Tief noch bei 11.018 Zählern festgestellt worden.

Allianz steigert Gewinn und will Dividende anheben

Die Allianz konnte aufgrund geringerer Schadensbelastungen ihren Gewinn deutlich steigern.

Unter dem Strich verdiente der Versicherer im Jahr 2018 rund 7,5 Milliarden Euro und damit fast

zehn Prozent mehr als im Jahr zuvor. Jetzt soll die Dividende um 12,5 Prozent auf neun Euro je

Aktie angehoben werden. Die Aktien kletterten heute um 2,9 Prozent auf 189,52 Euro.

Scout24 vor Übernahme

Der Internetportal-Betreiber Scout24 steht vor einer Übernahme durch Finanzinvestoren. Die

beiden Gesellschaften Hellmann & Friedmann sowie Blackstone erhöhten ihre Offerte auf 46 Euro

je Scout24-Aktie in bar (bisher 43,50 Euro). Dies soll von Scout24 begrüßt worden sein.

Sogleich schoss der Kurs der Aktien um 11,9 Prozent auf 46,40 Euro nach oben.

US-Daten deuten auf konjunkturelle Abkühlung hin

Die Umsätze im US-Einzelhandel waren im Dezember im Vergleich zum Vormonat um 1,2 Prozent

gesunken und damit so stark wie zuletzt vor neun Jahren. Volkswirte hatten mit einem leichten

Zuwachs gerechnet.

US-Haushaltsstreit

In den USA beschloss der Kongress inzwischen ein Haushaltsgesetz, um einen erneut drohenden

"Shutdown", also Stillstand, von Teilen der US-Regierung abzuwenden.

Börse Stuttgart TV

Cisco hat geliefert, mehr als im Vorfeld von Analysten erwartet. Richtig gut lief es zuletzt

zudem für Airbus. Die Aktien des Luftfahrtkonzerns heben quasi ab, was nicht zuletzt an einer

in Aussicht gestellten Dividendenerhöhung liegen dürfte. Natürlich steht auch Wirecard im

Fokus. War der jüngste Absturz vielleicht übertrieben? Der Blick auf die Auslandsmärkte mit

Roland Hirschmüller von der Baader Bank.

Video unter folgendem Link anschauen: https://youtu.be/FgcWM45rHm4

Euwax Sentiment Index

Mit dem Kursanstieg des DAX sind an der EUWAX wieder die Skeptiker in der Mehrheit. Am

Nachmittag waren wieder mehr Puts gesucht, bei Calls wurden Gewinne mitgenommen. Der Euwax

Sentiment Index liegt im negativen Bereich.

