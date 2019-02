Insgesamt 48 öffentlich zugängliche Wasserstoff-Tankstellen sind im Jahr 2018 weltweit in Betrieb genommen worden, 17 davon in Deutschland. Über den größten Bestand an öffentlichen H2-Tankstellen verfügt weiterhin Japan (96) vor Deutschland (60) und den USA (42). Das ist das Ergebnis der nunmehr elften Jahresauswertung von H2stations.org, einer Website von Ludwig-Bölkow-Systemtechnik und TÜV Süd. ...

