Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Original-Research: SPORTTOTAL AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu SPORTTOTAL AG Unternehmen: SPORTTOTAL AG ISIN: DE000A1EMG56 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 15.02.2019 Kursziel: 1,90 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Henrik Markmann Volatiles Projektgeschäft prägt Entwicklung in 2018 SPORTTOTAL hat gestern vorläufige Zahlen für 2018 sowie einen angepassten Ausblick für 2019 veröffentlicht. Verschiebungen beim Rennstreckenprojektgeschäft belasten 2018: Die Erlöse im abgelaufenen Geschäftsjahr lagen mit 37,6 Mio. Euro deutlich unter Vorjahr (-32,6% yoy) sowie unter den bereits Ende Juni 2018 reduzierten Jahreszielen (42,0 bis 56,0 Mio. Euro). Für H2 impliziert dies einen Umsatzrückgang von 52,8% auf 13,7 Mio. Euro. Das EBIT belief sich auf -8,0 Mio. Euro und befindet sich damit am unteren Ende der avisierten Bandbreite (-3,0 bis -8,2 Mio. Euro). Zurückzuführen ist dies primär auf bereits geleistete Arbeiten an einem großen Rennstreckenprojekt, das nun erst in 2019 umsatz- und ertragswirksam wird, jedoch bereits Kosten im mittleren einstelligen Mio.-Euro-Bereich verursachte. Daraus resultierte für H2 ein stark negatives EBIT i.H.v. -4,7 Mio. Euro (Vj.: 0,6 Mio. Euro). Ausblick 2019 erwartungsgemäß revidiert: Die nun erfolgte Reduzierung der ursprünglichen Ziele für 2019 (Umsatz zw. 70 und 80 Mio. Euro, EBIT-Marge zw. 7 und 9%) überrascht uns wenig und ist insbesondere in Anbetracht der Verschiebungen im VENUES-Projektgeschäft sowie der geplanten Beschleunigung der Internationalisierung bei sporttotal.tv nachvollziehbar. Für das laufende Jahr erwartet der Vorstand nun Erlöse zwischen 60 und 70 Mio. Euro sowie ein EBIT von -4,0 bis +0,5 Mio. Euro. Damit liegt die Ertrags-Guidance aber deutlich unter unserer bisherigen Prognose. Prognosen angepasst: Wir haben unser Bewertungsmodell aufgrund der angekündigten Investitionen in die Internationalisierung der Streaming-Plattform sowie der Verschiebungen im Projektgeschäft erneut reduziert. Die signifikanten Abweichungen zwischen den von SPORTTOTAL kommunizierten Prognosen und den letztlich realisierten Ergebnissen verdeutlichen die hohe Planungsunsicherheit im Segment VENUES und DIGITAL. Darüber hinaus haben wir die gestern erfolgreich abgeschlossene Kapitalerhöhung nun in unserem Modell berücksichtigt (Erhöhung des Grundkapitals um 10%; Bezugspreis 1,20 Euro). Der Bruttoemissionserlös i.H.v. 3,1 Mio. Euro soll insbesondere zur Vorfinanzierung von Rennstreckenprojekten verwendet werden. Damit SPORTTOTAL die angepassten Jahresziele erreicht, sind Erfolgsmeldungen bei neuen Infrastrukturprojekten notwendig. Da das potenzielle Projektvolumen mit 142,5 Mio. Euro laut Vorstand sehr groß ist, halten wir es für realistisch, dass SPORTTOTAL im laufenden Jahr weitere Großprojekte gewinnen wird. Nichtsdestotrotz bleibt die Visibilität sehr gering, sodass wir uns letztlich konservativer positioniert haben. Fazit: Aufgrund der signifikanten Gewinnwarnung Mitte 2018 kam die Anpassung der Jahresziele für das laufende Geschäftsjahr in der Tendenz nicht überraschend. Durch den damit verbundenen Kurssturz im Vorjahr wurde u.E. bereits viel eingepreist. Nach Anpassung unserer Prognosen reduzieren wir unser Kursziel deutlich auf 1,90 Euro (zuvor: 3,00 Euro). Wir bestätigen dennoch unsere Kaufempfehlung, da auf dem aktuellen Niveau überwiegend Risiken aber kaum Chancen reflektiert sein dürften. Aus Timing-Gesichtspunkten sollten Investoren jedoch erste Erfolgsmeldungen aus dem Projektgeschäft abwarten. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/17563.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

(END) Dow Jones Newswires

February 15, 2019 09:47 ET (14:47 GMT)