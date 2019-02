Nun ist er da: Der Bericht des unabhängigen Sonderausschusses, den Aphria beauftragt hat, um die gegen das Unternehmen erhobenen Vorwürfe im Zusammenhang mit der Übernahme von LATAM Holdings zu untersuchen. Hier ein Auszug aus dem Ergebnis: "Die im Rahmen der Akquisition erworbenen Vermögenswerte in Argentinien, Kolumbien und Jamaika wurden auf ihre Existenz überprüft und entwickelten sich seit der Akquisition gemäß dem Geschäftsplan des Unternehmens weiter, was mit der früheren Offenlegung von Aphria übereinstimmt. Umfassende persönliche Überprüfungen vor Ort wurden von den Beratern des Sonderausschusses durchgeführt, die das Vorhandensein der LATAM-Vermögenswerte und -Vorgänge in Kolumbien und Jamaika bestätigten. Die Gegenleistung für die im Rahmen der Akquisition erworbenen Vermögenswerte wurde als akzeptabel im Vergleich zu ähnlichen Akquisitionen von Wettbewerbern eingestuft, auch wenn sich der Preis im oberen Bereich ansiedelt."

