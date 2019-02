Einstellung Aufnahme

ISIN Name "Einstellung mit Ablauf:" ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

US58464J1051 MTBC Inc. 15.02.2019 US55378G1022 MTBC Inc. 18.02.2019 Tausch 1:1

CA6708961090 OK2 Minerals Limited 15.02.2019 CA65629X1015 OK2 Minerals Limited 18.02.2019 Tausch 3:1