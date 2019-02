Der DAX kämpft in diesen Tagen ein wenig um die Richtung. Die Berichtssaison hat bislang noch nicht wirklich für Unterstützung gesorgt und es stellt sich schon ein wenig die Frage wohin die Reise geht. Der S&P 500 ist da schon ein gutes Stück weiter. Gerade an den US-Aktienmärkten könnte es in den kommenden Tagen spannend werden. Tobias Kramer, Herausgeber "Der Zertifikateberater", über die Hintergründe bei Börse Stuttgart TV.