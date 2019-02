Litauens Staatschefin Dalia Grybauskaite hat nach Angaben der Präsidialkanzlei in Vilnius in einem Telefonat mit der britischen Premierministerin Theresa May über den Brexit gesprochen. Darin sagte Grybauskaite, dass Litauen die Herausforderung verstehe, der Großbritannien gegenüberstehe und bereit sei, "kreative Lösungen für die Situation zu finden". Was genau sie damit meinte, blieb offen. Die litauische Präsidentin rief zugleich die politischen Kräfte in London dazu auf, "einen Konsens zu erzielen und eine Entscheidung über das Beziehungsmodell zur EU zu treffen". Das Telefonat ging nach litauischer Darstellung auf Mays Initiative zurück./awe/DP/edh

AXC0239 2019-02-15/17:27