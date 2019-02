IRW-PRESS: Starcore International Mines Ltd.: Starcore International Mines gibt Produktionsergebnisse für das 3. Quartal bekannt

Starcore International Mines gibt Produktionsergebnisse für das 3. Quartal bekannt

Vancouver, British Columbia-(14. Februar 2019) - Starcore International Mines Ltd. (TSX: SAM) (Starcore oder das Unternehmen) gibt die Produktionsergebnisse seiner Mine San Martin (San Martin) in Queretaro (Mexiko) für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2019 (Q3 2019), das am 31. Januar 2019 zu Ende ging, bekannt.

ProduktioQ3 Q2 VeränderungbisherigbisherigVeränderun

n bei 201 201 im er er g im

San 9 9 Quartal Jahresv Jahresv Jahres

Martin svergleich erlauf erlauf vergleich

2019 2018

verarbeit71.081.4-15 % 229.900 197.743 16 %

etes Erz 58 19

(Tonnen)

Unzen 3.984.05-2 % 12.300 8.966 37 %

Goldäqui2 0

valent

Goldgehal1,8 1,4 23 % 1,57 1,58 -1 %

t

(Gramm/T

onne)

Silbergeh33,143,4-31 % 42,12 14,21 196 %

alt 7 9

(Gramm/T

onne)

Goldausbe84,286,9-3 % 86,32 83,37 4 %

ute

Silberaus59,958,72 % 59,34 52,68 13 %

beute 6

Gold-Silb83,782,4 81,64 75,43

er-Verhäl4:1 3:1

tnis

Salvador Garcia, P. Eng., ein Director und der Chief Operating Officer des Unternehmens, ist der qualifizierte Sachverständige (Qualified Person) des Unternehmens für das Projekt gemäß der Vorschrift NI 43-101 und hat die technischen Informationen in dieser Pressemeldung aufbereitet.

Über Starcore

Starcore International Mines konzentriert sich auf die Produktion von Edelmetallen mit Schwerpunkt und Erfahrung in Mexiko. Diese Produktionsaktiva werden durch Explorations- und Erschließungsprojekte in ganz Nordamerika ergänzt. Das Unternehmen ist führend im Bereich der sozialen Unternehmensverantwortung und setzt sich für wertorientierte Entscheidungen ein, die den Unternehmenswert langfristig steigern. Weitere Informationen finden Sie auf der anlegerfreundlichen Website: www.starcore.com.

FÜR STARCORE INTERNATIONAL MINES LTD.

Unterschrift: Robert Eadie

Robert Eadie, President & Chief Executive Officer

Nähere Informationen erhalten Sie über:

ROBERT EADIE

Telefon: (604) 602-4935

Gebührenfrei: 1-866-602-4935

E-Mail: readie@starcore.com

Die Toronto Stock Exchange hat diese Pressemeldung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für deren Richtigkeit oder Angemessenheit.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=45922

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=45922&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA85525 T2020

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA85525T2020

AXC0249 2019-02-15/17:42