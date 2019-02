Einladung zur Medien- und Analystenkonferenz zum Jahresabschluss 2018

VAT freut sich, Sie zu unserer Medien- und Analystenkonferenz zum Jahresabschluss 2018 einzuladen. Mike Allison, CEO, und Stephan Bergamin, CFO, werden einen Überblick der Resultate des Geschäftsjahres 2018 präsentieren und einen Ausblick über die Erwartungen für das Jahr 2019 abgeben Im Anschluss an die Präsentation wird es eine Frage-und-Antwort-Runde geben.

Datum: Freitag, 8. März 2019

Zeit: 10:00 Uhr MEZ

Ort: Zunfthaus zur Waag, Münsterhof 8, 8001 Zürich

Raum: Zunftsaal, 3. Stock

Die Veranstaltung kann auch über einen Webcast respektive eine Telefonkonferenz verfolgt werden. Teilnehmer der Telefonkonferenz werden ebenfalls die Möglichkeit haben, an der Frage-und-Antwort-Runde teilzunehmen.

Der Webcast kann über den folgenden Link geöffnet werden:

Live Webcast (https://78449.choruscall.com/dataconf/productusers/vat/mediaframe/28763/indexl.html)

Für die Telefonkonferenz wählen Sie bitte:

+41 58 310 5000 (Europa)

+44 207 107 0613 (UK)

+1 631 570 5613 (USA)

VAT veröffentlicht gleichentags um 07:00 Uhr MEZ eine Medienmitteilung zum Jahresabschluss 2018. Gleichzeitig stehen auf www.vatvalve.com (http://www.vatvalve.com/) der Geschäftsbericht 2018 sowie die Präsentationsfolien (in englischer Sprache) zum Download zur Verfügung.

Im Anschluss an die Konferenz sind Sie herzlich zu einem Aperitif eingeladen. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und das Gespräch mit Ihnen.

Bitte bestätigen Sie Ihre Teilnahme per E-Mail an investors@vat.ch bis am Montag, 4. März 2019.

Mit freundlichen Grüssen

VAT Group AG