Nach einem verhaltenen Wochenverlauf legte die Wiener Börse vor dem Wochenende kräftig zu und schloss deutlich fester. Vor allem schwergewichtige Bank-Aktien sorgten für Unterstützung. Der ATX stieg um 2,11 Prozent auf 3023,76 Einheiten.

Am Nachmittag fielen die US-Konjunkturdaten nach den enttäuschenden Einzelhandelsdaten am Vortag gemischt aus: Während sich die Stimmung in der Industrie im US-Bundesstaat New York im Februar stärker als erwartet aufhellte, fiel die Industrieproduktion in den Vereinigten Staaten im Jänner überraschend.

Branchenseitig rückten die Bankwerte weiter vor. Erste Group setzten sich mit plus 4,85 Prozent an die ATX-Spitze. Auch Raiffeisen gewannen 2,27 Prozent und Bawag legten um 3,58 Prozent zu. Europaweit präsentierten sich die Finanzwerte als stärkster Sektor.

Hingegen fielen im ATX Prime die Titel von Rosenbauer um 3,71 Prozent auf 41,50 Euro. Die Experten der Baader-Bank haben das Kursziel für die Aktien des Feuerwehr-Ausstatters von 55 auf 48 Euro gesenkt. Auch die Analysten der Raiffeisen Centrobank (RCB) stuften das Kursziel von 54 auf 48 Euro herab. Beide Bewertungshäuser bestätigten das Votum bei "Hold".

Die größten Kursverlierer im ATX waren die FACC-Titel mit minus 1,10 Prozent auf 14,36. Auf Wochensicht sind sie mit rund minus neun Prozent die größten Wochenverlierer im ATX. Der Luftfahrtzulieferer hatte am Donnerstag eine Gewinnwarnung ausgegeben./mad/ste/APA/edh

AXC0259 2019-02-15/18:11