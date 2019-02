In China sind viele Nachrichtenseiten und soziale Netzwerke gesperrt, darunter etwa die New York Times, Facebook oder Twitter. Um die Zensur auf anderen Internetseiten noch effektiver zu machen, scannen seit geraumer Zeit Algorithmen das Netz nach unerwünschten Inhalten. So werden etwa Milliarden Messengernachrichten, Blogeinträge und Bilder durchsucht. Tencents Messengerdienst WeChat mit rund einer Milliarde Nutzer macht da keine Ausnahme. Wissenschaftler haben nun untersucht, was aus Regierungssicht ... (Achim Graf)

