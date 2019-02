FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Freitag mit kräftigen Kursaufschlägen gezeigt. Der DAX gewann 1,9 Prozent auf 11.300 Punkte. Stützend wirkte ein besserer Empire State Index. Dieser lag im Februar bei 8,8, die Prognose bei nur 7,0. Eine schwache US-Industrieproduktion wurde ignoriert. Auch die Hoffnung auf einen positiven Verlauf der Handelsgespräche zwischen China und den USA half. Zudem wirkte der kleine Verfall auf Indizes, der am Mittag stattfand, nicht länger als Bremsklotz an den Börsen.

Nach Zahlen, die sich im Rahmen der Erwartungen bewegten, ging es für die Allianz-Aktie um 3,2 Prozent nach oben. Stützend wirkte vor allem die Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms im Volumen von 1,5 Milliarden Euro. Die neue Prognose für den operativen Gewinn 2019 bewegt sich nach Einschätzung der Analysten der Citigroup im Rahmen der Erwartung.

Commerzbank profitierten etwas von der Nachricht, dass die EZB die Kapitalanforderungen für die Bank gesenkt hat. So wurde die Pillar-2-Anforderung um 0,25 Punkte auf 2 Prozent gesenkt. Auch hat die deutsche Aufsicht wegen eines erfolgreichen Risiko- und Bilanzabbaus bei der Bank zunächst davon abgesehen, den Kapitalpuffer für systemrelevante Institute auf 1,5 Prozent von 1 Prozent zu erhöhen. Commerzbank gewannen 5,5 Prozent, wobei der Sektor insgesamt gesucht war. So gewannen Deutsche Bank 5,2 Prozent.

Neues Übernahmeangebot für Scout24

Für Scout24 ging es um 10,9 Prozent nach oben auf 46 Euro. Hier trieb ein Übernahmeangebot von Hellman & Friedman sowie Blackstone über 46 Euro je Aktie, das von Scout24 auch begrüßt wurde. Ein früheres Gebot in Höhe von 43,50 Euro je Aktie hatte das Unternehmen noch abgelehnt.

Gegen den Trend gaben Wirecard 2,3 Prozent nach und führten damit mit weitem Abstand die Verliererliste im DAX an. Neue Nachrichten zu dem Titel gab es nicht. Im Handel wurde vermutet, dass Leerverkäufer weiter am Werk waren. Zuletzt hat eine ganze Reihe von Investoren Shortpositionen in der Aktie aufgebaut. Dazu zählen Slate Path Capital, Canada Pension Plan Investment Board oder Odey Asset Management.

Thyssenkrupp wurden weiter gemieden, die Aktie fiel gegen den Trend um 0,3 Prozent. Hier nähmen Sorgen um eine eventuelle Kapitalerhöhung zu, hieß es im Handel.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 108,9 (Vortag: 86,0) Millionen Aktien im Wert von rund 4,45 (Vortag: 3,49) Milliarden Euro. Es gab 26 Kursgewinner und 4 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 11.299,80 +1,89% +7,02% DAX-Future 11.306,00 +1,93% +6,93% XDAX 11.310,07 +1,94% +6,89% MDAX 24.324,40 +1,65% +12,68% TecDAX 2.583,97 +0,78% +5,46% SDAX 10.709,68 +0,81% +12,62% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 166,49 -3 ===

Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

DJG/mpt/raz

(END) Dow Jones Newswires

February 15, 2019 11:51 ET (16:51 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.