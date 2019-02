ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt ist am Freitag von US-Daten gestützt worden. Am Vortag hatten schwache Daten aus Amerika noch belastet. Insbesondere das verarbeitende Gewerbe im Großraum New York hatte im Februar stärker an Schwung gewonnen als erwartet. Doch bereits zuvor hatte die eidgenössische Börse ordentlich Fahrt nach oben aufgenommen, denn der kleine Verfall auf Indizes fungierte nicht länger als Bremsklotz. Zudem kam Unterstützung von der Hoffnung auf einen positiven Verlauf der Handelsgespräche zwischen China und den USA. Die ursprünglich auf zwei Tage angesetzten Verhandlungen sollen in der kommenden Woche fortgesetzt werden.

Der SMI gewann 1,1 Prozent auf 9.242 Punkte und schloss damit nur wenige Punkte unter einem neuen Jahreshoch. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 17 Kursgewinner und zwei -verlierer gegenüber, unverändert schloss eine Aktie. Umgesetzt wurden 77,27 (zuvor: 53,46) Millionen Aktien.

Nach den überzeugenden Geschäftszahlen am Vortag hagelte es nun für Nestle positive Analystenkommentare. So nahmen unter anderem CFRA, UBS, Deutsche Bank und Credit Suisse ihre Kursziele nach oben. Bis auf die Credit Suisse rieten die übrigen Analysehäuser zum Kauf der Aktie. Nestle kletterten um weitere 1,2 Prozent. Europaweit gesucht waren derweil Bankenwerte, so auch in der Schweiz. Angeführt wurde das Tableau von Julius Bär, die sich um 3,2 Prozent verteuerten. Mit etwas Abstand folgten UBS und Credit Suisse mit Aufschlägen von 2,0 bzw. 1,3 Prozent.

Unter den Nebenwerten spielte die Musik bei Panalpina, die temporär ausgesetzt waren. Offenbar wetteiferten gleich zwei Interessenten um die Kontrolle des Logistikkonzerns. Die dänische DSV erhöhte ihr Gebot, zugleich wurden Gespräche mit der Agility Group aus Kuwait bestätigt. Panalpina zogen mit dem sich andeutenden Bietergefecht um 4,8 Prozent an.

February 15, 2019

