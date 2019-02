DAX mit starkem Schlussspurt, Wirecard setzt Achterbahnfahrt fort

Am heutigen Freitag schoss der DAX regelrecht in die Höhe. Am Markt herrschte ausgelassener Jubel, obwohl das wichtigste deutsche Börsenbarometer den Tag noch in der Verlustzone begonnen hatte.

Das war heute los. Für die Jubelstimmung unter den Anlegern sorgte vor allem die Aussicht auf eine Lösung im chinesisch-amerikanischen Handelsstreit. Beispielsweise setzte US-Finanzminister Steve Mnuchin positive Twitter-Nachrichten zum Verlauf der in dieser Woche in Peking stattfindenden Verhandlungen ab. Dies sorgte für ein Stimmungshoch an der Wall Street und brachte dem DAX zeitweise Kurszuwächse von mehr als 2 Prozent ein.

Das waren die Tops & Flops. Im DAX überzeugte vor allem die Covestro-Aktie (WKN: 606214 / ISIN: DE0006062144). Das Papier legte zeitweise einen Kurssprung von etwas mehr als 5 Prozent hin. Damit konnte sich der Kunststoffspezialist weiter erholen, nachdem eine Gewinnwarnung der ehemaligen Bayer-Tochtergesellschaft im Vorjahr Anleger verschreckt hatte.

Dagegen konnte Wirecard (WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060) das positive Gesamtmarktumfeld nicht nutzen. Die Aktie des Zahlungsabwicklers aus Aschheim bei München verlor zeitweise rund 3 Prozent an Wert und setzte damit die Achterbahnfahrt der vergangenen Tage fort. Ausgelöst wurde diese Achterbahnfahrt von Berichten der "Financial Times" zu mutmaßlichen Bilanz-Unregelmäßigkeiten in Singapur.

