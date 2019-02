Olten (ots) - Die Angestellten Schweiz haben anlässlich ihres

100-Jahr-Jubiläums Roboter Pepper als Mitglied aufgenommen. Der

Verband wollte nun herausfinden, wie es um die Akzeptanz der Roboter

bei der Bevölkerung, insbesondere am Arbeitsplatz, steht. Er hat bei

Demoscope eine Befragung in Auftrag gegeben. Die Resultate sind

aufschlussreich und teilweise überraschend.



Die Roboter sind unter uns. Praktisch jeder Mensch in unserem Land

ist schon mit Robotern in Kontakt gekommen und hat sich mit solchen

ausgetauscht. Meist nicht mit humanoiden Robotern wie Pepper, aber

sicher mit einem Bot wie dem Assistenzsystem auf dem Smartphone oder

auf einer Helpline.



In unserem Bewusstsein sind die Roboter jedoch noch nicht so

richtig angekommen. Diesen Schluss kann man ziehen, wenn man die

Resultate der Befragung analysiert. Zu vielen der gestellten Fragen

hat ein auffällig grosser Teil der Befragten keine Meinung oder weiss

keine Antwort. Offenbar hat sich ein grosser Teil der Bevölkerung

noch kaum damit beschäftigt, was Roboter in unserem (Arbeits-)Alltag

bedeuten.



Roboter als Berater ja, aber sicher nicht als Chef



Wir Menschen lassen uns von Robotern wie Pepper nicht alles

gefallen. Eine Auskunft von einem solchen findet jede(r) Zweite OK.

Einen Roboter als Buschauffeur können sich nur noch 28% vorstellen.

Mit einem Roboter im Team zusammenarbeiten wollen lediglich 16%. In

der Pflege würden 15% einen Roboter akzeptieren. Ganz hört der Spass

bei der Frage nach einem Roboter als Chef auf, 99 von 100 Befragten

sagen dazu klar Nein. Junge (15-34 Jahre) und höher gebildete

Menschen sind bezüglich der Interaktion mit Robotern deutlich

positiver eingestellt.



Roboter sollen sich ethisch verhalten



Eine klare Mehrheit von 56% der Befragten ist der Meinung, dass

Roboter so programmiert werden müssen, dass sie sich ethisch korrekt

verhalten. 17% finden auch, dass man die Roboter für ihr Verhalten

rechtlich belangen können soll. Interessant ist, dass gerade die

roboteraffine junge Bevölkerungsgruppe moralische Maschinen will

(68%). Bei der Gruppe der 35- bis 54-Järigen ist der Wert mit 52%

deutlich tiefer.



Ein knappes Drittel ist der Ansicht, dass Roboter auf den durch

sie erzielten Gewinnen Steuern zu entrichten hätten, ein Fünftel

würde auch Sozialabgaben einfordern.



Grosse Angst um Arbeitsplätze



Die Angst, dass arbeitende Roboter mehr Stellen vernichten, als

sie schaffen, ist verbreitet: 55% der Befragten glauben dies. Nur 11%

erwarten, dass mehr Arbeitsplätze geschaffen werden, als wegfallen.

26% gehen davon aus, dass es so bleibt, wie es ist. Weiter glauben

52%, dass sie dank der Roboter von Routinearbeit entlastet werden,

andererseits erwarten 38%, dass die Anforderungen an die Arbeit

steigen werden.



"Die Demoscope-Umfrage zeigt, dass beim Thema Roboter in der

Bevölkerung noch eine gewisse Hilflosigkeit und Skepsis vorhanden

sind, was sich in diffusen Ängsten äussern kann", sagt Stefan Studer,

Geschäftsführer der Angestellten Schweiz. Er betont: "Die

Digitalisierung ist schon seit Jahren ein Kernthema des Verbandes.

Wir wollen unsere Mitglieder sensibilisieren und auf das vorbereiten,

was auf sie zukommt. Sie sollen die Chancen der Digitalisierung

nutzen können und keine Angst davor haben müssen."



Ein grafische Darstellung der wichtigsten Resultate der Umfrage

finden Sie auf www.angestellte.ch.



Die Resultate der Umfrage der Angestellten Schweiz und von

Demoscope wurden heute Nachmittag bereits im Blick und auf Le Temps

online publiziert.



