Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Kering von 520 auf 550 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Trotz zunehmender gesamtwirtschaftlicher Risiken und hoher Vergleichswerte aus der Vergangenheit scheine die Marke Gucci weiterhin genug Kraft zu haben, um die Wettbewerber auch in Zukunft zu überflügeln, schrieb Analyst Rogerio Fujimori in einer am Freitag vorliegenden Studie. Fujimori erhöhte die Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebit) des Luxusgüterkonzerns bis 2020./la/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 15.02.2019 / 11:46 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.02.2019 / 11:46 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0096 2019-02-15/19:35

ISIN: FR0000121485