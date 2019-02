München (ots) - Die globale Sicherheitslage scheint so instabil wie lange nicht. Die Münchner Sicherheitskonferenz an diesem Wochenende steht unter dem Eindruck der Rivalität zwischen den USA und Russland - sowie zahlreicher anderer Krisen und Konfliktherde. Das drohende Ende des INF-Vertrags schürt in Europa Ängste vor einem neuen Wettrüsten. Wie kann ein neuer Rüstungswettlauf verhindert werden? Muss Deutschland angesichts dieser Weltlage mehr militärische Verantwortung übernehmen? Und wie geeint ist Europa mit Blick auf die weltpolitischen Herausforderungen?



Zu Gast bei Anne Will: Heiko Maas (SPD), Bundesaußenminister Jürgen Trittin (Bündnis 90/Die Grünen), Mitglied im Auswärtigen Ausschuss des Bundestages Sevim Dagdelen (Die Linke), stellvertretende Fraktionsvorsitzende im Bundestag Georg Mascolo, Leiter der Recherchekooperation von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung Constanze Stelzenmüller, Juristin und Publizistin, The Brookings Institution Washington D.C.



ANNE WILL - politisch denken, persönlich fragen



