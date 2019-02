Vapiano SE liegt unter Prognose für 2018 und nimmt außerplanmäßige Abschreibungen mit Ergebniseffekt vor DGAP-Ad-hoc: VAPIANO SE / Schlagwort(e): Prognoseänderung Vapiano SE liegt unter Prognose für 2018 und nimmt außerplanmäßige Abschreibungen mit Ergebniseffekt vor 15.02.2019 / 20:19 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Vapiano SE liegt unter Prognose für 2018 und nimmt außerplanmäßige Abschreibungen mit Ergebniseffekt vor Köln, 15. Februar 2019 - Auf Basis von noch ungeprüften Zahlen erwartet die Vapiano SE (ISIN: DE000A0WMNK9, Börsenkürzel: VAO) für das Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von rund 370 Mio. Euro, ein organisches Wachstum von minus 1 % und ein bereinigtes EBITDA von rund 29 bis 31 Mio. Euro (darin enthalten ein Effekt in Höhe von 2,6 Mio. Euro für den unterzeichneten Verkauf des USA Geschäfts, vgl. Ad-hoc-Meldung vom 3. Januar 2019). Somit wird die am 27. November 2018 kommunizierte Prognose für das Geschäftsjahr 2018 (Umsatz: 375 bis 385 Mio. Euro, flächenbereinigtes Umsatzwachstum: -0,5 % bis +0,5 %, bereinigtes EBITDA: 34 bis 38 Mio. Euro) nicht erreicht. Ausschlaggebend für diese Entwicklung ist die nicht zufriedenstellende operative Entwicklung des vierten Quartals 2018 sowie die schwache Entwicklung einiger neu eröffneter Restaurants. Darüber hinaus teilt der Vorstand der Vapiano SE mit, dass auf Basis durchgeführter Impairment Tests Ergebnisbelastungen aus außerplanmäßigen Abschreibungen und weitere Risikovorsorgen in Höhe von rund 33 Mio. Euro für das abgelaufene Geschäftsjahr 2018 zu erwarten sind, die sich in entsprechender Höhe auf das Nettoergebnis auswirken werden. Das Nettoergebnis wird deutlich unter dem Vorjahr liegen (Vorjahr: -29,6 Mio. Euro). Der Vorstand der Vapiano SE hat vor dem Hintergrund der nicht zufriedenstellenden Geschäftsentwicklung ein Maßnahmenprogramm zur Fokussierung auf eine konsequente Auswertung des bestehenden Portfolios und auf die Sicherstellung des nachhaltigen Wachstums entwickelt. Die genannten Konzern-Jahreszahlen des Geschäftsjahres 2018 sind vorläufig und stehen unter dem Vorbehalt der Prüfung durch den Abschlussprüfer und den Aufsichtsrat der Gesellschaft. Die geprüften Geschäftszahlen 2018 werden am 30. April 2019 veröffentlicht. Der Ausblick für 2019 wird wie im Vorjahr mit den geprüften Geschäftszahlen 2018 veröffentlicht. Investor Relations Kontakt: Dafne Sanac Mobil: +49 151 6283 2511 Telefon: +49 221 67001 303 E-Mail: d.sanac@vapiano.eu 15.02.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: VAPIANO SE Im Zollhafen 2-4 50678 Köln Deutschland Telefon: +49 (0) 221 67001-0 Fax: +49 (0) 221 67001-205 E-Mail: info@vapiano.eu Internet: www.vapiano.com ISIN: DE000A0WMNK9 WKN: A0WMNK Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 776773 15.02.2019 CET/CEST ISIN DE000A0WMNK9 AXC0273 2019-02-15/20:19