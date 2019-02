FRANKFURT (Dow Jones)--Die erste Runde der Tarifverhandlungen für die rund 200.000 Beschäftigten des privaten und öffentlichen Bankgewerbes ist in Berlin ohne Ergebnis geblieben. Die Arbeitgeber hätten die Forderungen der Gewerkschaft Verdi nach einer Erhöhung der Gehälter um 6 Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten zurückgewiesen und kein Angebot vorgelegt, teilte Verdi mit.

Die Positionen der beiden Tarifparteien lägen sehr weit auseinander. Verdi habe in den Verhandlungen deutlich gemacht, dass die Bank-Beschäftigten in den vergangenen Jahren hinter der allgemeinen Lohnentwicklung zurückgeblieben seien und einen dringenden Nachholbedarf hätten. Die nächste Verhandlungsrunde findet am 6. März in Frankfurt statt.

February 15, 2019

