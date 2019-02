Die leitenden Führungskräfte von Norsk Titanium (Norsk), dem global führenden Hersteller von Titanbauteilen in Luft- und Raumfahrtqualität, und SAE International (SAE) freuen sich, die Veröffentlichung der ersten Spezifikationen für die Additivherstellung zur gesteuerten Energiedeposition bekanntzugeben. Die Spezifikationen basieren auf Norsks Rapid Plasma Deposition (RPD) Prozess- und Materialanforderungen, die derzeit von vielen Originalgeräteherstellern (OEMs) verwendet werden. Mit der Veröffentlichung der Dokumente mit den SAE Aerospace Materials Specifications (AMS) wird der Prozess einer breiteren Anwenderbasis auf der ganzen Welt zugänglich sein.

"Unsere Ingenieure haben die Zusammenarbeit mit dem SAE-Team bei der Validierung unseres firmeneigenen Prozesses mit der Engineering-Community sehr genossen", so Michael Canario, Präsident und CEO von Norsk. "RPD ist wirklich ein disruptiver Prozess für die derzeitige subtraktive Fertigungsindustrie mit großen Vorteilen, die nicht nur den Lieferanten, sondern auch den Endverbraucher unterstützen."

Diese Spezifikationen, die im Rahmen des SAE Additive Manufacturing Committee (SAE AMS-AM) entwickelt wurden, bilden die erforderliche Mindestbasis für die Beschaffung von RPD-Vorformen von Norsk durch einen Kunden aus der Luft- und Raumfahrt oder Nicht-Luftfahrt. Darüber hinaus unterstützen diese Spezifikationen den aufsichtsrechtlichen Zertifizierungsprozess, indem sie eine einheitliche Prozess- und Qualitätskontrolle sicherstellen. Die Freigabe der AMS7004- Titanlegierungsvorformen aus der plasmalichtbogengerichteten Additivherstellung mit gesteuerter Energiedeposition auf dem spannungsarmen Substrat Ti-6Al-4V und des AMS7005- drahtgespeisten Plasma-Lichtbogen-Additivherstellungsprozesses für die gesteuerte Energiedeposition sind Meilensteinleistungen für die metallzusatzstoffverarbeitende Industrie.

"Da fortschrittliche Materialien und fortschrittliche Fertigung strategische Schwerpunktbereiche für SAE International sind, unterstützen wir weiterhin die Fortschritte der Luft- und Raumfahrtindustrie bei der Einführung von Technologien für die Additivherstellung. Norsk Titanium brachte nicht nur wichtige technische Fachkenntnisse ein, sondern spielte auch eine führende Rolle als Dokumentensponsor bei der Entwicklung der bahnbrechenden neuen Spezifikationen und zusammen mit den anderen AMS-AM-Produkten tragen diese neuen Material- und Prozessspezifikationen dazu bei, der Anfrage der Regulierungsbehörden nach Anleitungsmaterial für diese wichtige neue Technologie nachzukommen", so David Alexander, Direktor für Luftfahrtstandards bei SAE International.

Das AMS-AM-Komitee von SAE wurde 2015 von führenden Vertretern der Luft- und Raumfahrtindustrie gegründet und wird durch einen Auftrag der US-Luftfahrbehörde unterstützt. Es entwickelt weiterhin Luft- und Raumfahrt-Materialspezifikationen (SAE AMS) für Metall und Polymer AM, um die Bedürfnisse der Luft- und Raumfahrtindustrie zu erfüllen. Über 500 globale Teilnehmer aus mehr als 20 Ländern, die OEMs von Flugzeugen, Raumfahrzeugen und Triebwerken, sowie Materiallieferanten, Betreiber, Ausrüstungs-/Systemlieferanten, Dienstleister, Aufsichtsbehörden und Verteidigungsbehörden vertreten, sind in das Komitee eingebunden.

Über Norsk Titanium

Norsk Titanium AS ist der weltweit führende Zulieferer von additiv gefertigten Titanstrukturbauteilen für die Luft- und Raumfahrtfahrtindustrie. Das Unternehmen hebt sich in der Luft- und Raumfahrtfahrtindustrie durch seinen patentierten Rapid Plasma Deposition (RPD)-Prozess ab, bei dem Titandraht in komplexe Bauteile verwandelt wird, die für strukturelle und sicherheitsrelevante Anwendungen geeignet sind. Norsk Titanium ist ein Tier-1-Zulieferer für Boeing und engagiert sich für kostensparende Flugzeugkomponenten und Düsentriebwerke für die besten Flugzeughersteller der Welt. RPD ist das weltweit erste von der FAA zugelassene, 3D-gedruckte Strukturtitan, das Kunden in der Luft- und Raumfahrt, im Verteidigungsbereich und im gewerblichen Bereich erhebliche Zeit- und Kosteneinsparungen ermöglicht. www.norsktitanium.com

Über SAE International

SAE International ist eine globale Vereinigung, die sich zum Ziel gesetzt hat, zur ultimative Wissensquelle für den Ingenieurberuf zu werden. Indem wir jedes Jahr fast 200.000 Ingenieure, technische Experten und Freiwillige engagieren, fördern wir Wissen und Erfahrung in einem breiten Spektrum von Branchen. Wir verfolgen zwei Prioritäten: die Förderung des lebenslangen Lernens von Mobilitätstechnikfachleuten und die Festlegung von Standards für die Industrietechnik. Wir streben durch die Arbeit unserer philanthropischen SAE Foundation nach einer besseren Welt, was Programme wie A World in Motion und die Collegiate Design Series einschließt. www.sae.org

