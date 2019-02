New York (ots/PRNewswire) -



Das im minimalistischen Stil von Graciela Leanza entworfene Anwesen mit der Anschrift 41 Arvida Parkway ist im Eingangsbereich mit Beleuchtungskörpern von Hidalgo Monci ausgestattet, die als Skulpturen auch eine künstlerische Funktion erfüllen. Die Badezimmer und der Estudio-Arqué-Pool sind mit Glasmosaiken von SICIS versehen und im europäischen Stil ausgeführt. Das Haus verfügt über Parex-Lanco-Betonwände im Außenbereich und ist mit der Heimautomationstechnologie von Crestron und Sonos ausgestattet.



"Die Auktion ist eine rare Gelegenheit, eine exklusive, großzügige Immobilie in Coral Gables zu erwerben, die auf beiden Seiten von Wasser umgeben ist", sagte Hameroff. "Bei der Gestaltung dieses minimalistischen Meisterwerks wurde kein Detail übersehen - es ist wahrlich eine einzigartige zeitgenössische Oase, die einen atemberaubenden Blick über die Biscayne-Bucht bietet."



Das Anwesen mit neun Schlafzimmern verfügt über eine elegante Designerküche, professionelle Küchengeräte, Anrichte und Frühstücksraum; es ist ein Refugium der Meisterklasse mit Meerblick, direktem Terrassenzugang, einem individuell gestalteten Umkleideraum, Badezimmern mit Spa, einem maßgeschneiderten Waschtisch aus Marmor und begehbarer Dusche; darüber hinaus befinden sich im Haus eine Bar mit Wasseranschluss, Arbeitszimmer/Bibliothek, eine separate Kapitänsunterkunft neben dem Dock, eine Nanny-Suite und eine Garage, die für fünf Fahrzeuge Platz bietet. Zur Outdoor-Ausstattung gehören dreistöckige Terrassen, ein Pool-Lounge-Bereich, eine Außenküche und ein überdachter Ess- und Sitzbereich mit hochgewachsenen Palmen und direktem Blick auf den Sonnenaufgang. Das Anwesen umfasst auch ein geschütztes Dock, das eine Megayacht von zumindest 61 Metern aufnehmen kann.



Weitere Informationen erhalten Sie auf ConciergeAuctions.com oder unter der Rufnummer +1.212.202.2940.



Pressekontakt: Kontakt: Kari Neering kari@relevanceinternational.com Chanelle Kasik chanelle@relevanceinternational.com (212) 257-1500