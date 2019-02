FRANKFURT (Dow Jones)--Ein Händler von Lang & Schwarz hat am Freitagabend von einem nachrichtenarmen Geschäft mit deutschen Aktien nach der Schlussglocke berichtet. Für Vapiano galt das nicht, denn hier gab es Nachrichten - nur keine guten: Der Restaurantbetreiber hatte am Abend mitgeteilt, die eigene Prognose für 2018 verfehlt zu haben. Die Titel wurden daraufhin 15 Prozent niedriger gestellt. "Sie lagen aber auch schon noch tiefer", sagte der Marktteilnehmer.

Intershop wurden dagegen 2,1 Prozent fester getaxt auf zuletzt 1,45 Euro. Die Großaktionäre Shareholder Value Beteiligungen AG und Shareholder Value Management AG hatten ein Übernahmeangebot für den Softwarehersteller vorgelegt. Das Gebot betrug allerdings nur 1,39 Euro. "Hier setzen Anleger offensichtlich auf ein höheres Gebot", so der Händler.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 11.323 11.300 +0,2% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

February 15, 2019 16:25 ET (21:25 GMT)

