LONDON (Dow Jones)--Die Ratingagentur S&P Global hat die Kreditwürdigkeit des EU-Staates Ungarn erhöht. Die Kreditanalysten erhöhten die Einstufung für lang- und kurzfristige Verbindlichkeiten in ausländischen wie auch lokaler Währung auf "BBB/A-2" von zuvor "BBB-/A-3". Der Ausblick ist stabil. Die Experten verweisen auf den Umstand, dass Ungarn im vergangenen Jahr das sechste Mal in Folge ein solides Wachstum verzeichnet habe. Während die private Verschuldung 2018 gestiegen sei, hätten sich die Staatsschulden wie auch die Auslandsverschuldung insgesamt in Relation zum BIP weiterhin reduziert. Anderes als in früheren Wachstumsphasen sei die ungarische Wirtschaft weniger geringer verschuldet.

Derweil hat S&P ihre Bewertung der türkischen Bonität bei stabilem Ausblick mit "B+" bzw. "BB-" bestätigt.

Die Ratingagentur Fitch hat indes die Kreditwürdigkeit Russlands mit "BBB-" bekräftigt. Der Ausblick ist hier allerdings positiv, so dass Russland mittelfristig mit einer Hochstufung rechnen darf.

February 15, 2019 16:59 ET (21:59 GMT)

