Dublin (ots/PRNewswire) -



Bitsane kündigte die Einführung einer neuen Option für Bitsane-Anwender an - die Möglichkeit, Active Orders zu bearbeiten.



Diese exklusive Option ermöglicht es Händlern, den Preis und das Volumen ihrer aktiven Orders anzupassen. In diesem Fall kann der Preis einer Order um bis zu 5 % geändert werden, und die Änderung des Ordervolumens wird nicht begrenzt. Diese Option ermöglicht es den Benutzern, auf Währungsschwankungen zu reagieren, Fehler zu vermeiden und das maximale Ergebnis zu erzielen, während der Handel auf der Bitsane Plattform stattfindet.



Eine deutliche Zunahme der Anzahl der Marktteilnehmer zeigt die Grundregel: Wenn die Handelsplattform ausgewählt wird, setzen die Nutzer auf Benutzerfreundlichkeit, Sicherheit und erweiterte Handelschancen. Dies hat das Bitsane-Team motiviert, die erwähnte Option einzuführen.



Seit drei Jahren verbessert und entwickelt das Team den Service für die Nutzer. Bitsane hat sich in das TabTrader Trading Terminal integriert und bietet seinen Benutzern die Möglichkeit, alle Tools für den Handel innerhalb einer App zu nutzen. Die Plattform hat neue Währungen eingeführt, unter anderem die Währung Tether, und ist die erste Börse, die ein einzigartiges Tether/Euro-Handelwährungspaar hinzugefügt hat.



Bitsane ist eine europäische Kryptowährungsbörse, die 2016 eingeführt wurde. Ein bequemes System des währungsübergreifenden Handels ermöglicht es Benutzern, das gewünschte Währungspaar für den Handel auszuwählen, und gewährt so die Möglichkeit, Zeit und Geld zu sparen. Die Gelder der Benutzer werden durch ein "Cold-Data"-Speichersystem mit erhöhtem Sicherheitsniveau wirksam geschützt. Diese Vorteile schaffen eine perfekte Grundlage für ein aktives Trading.



Über 20 gängige Kryptowährungen sind auf der Handelsplattform verfügbar, u. a. BTC, LTC, ETH, USDT, XRP, EUR, USD, BCH und BSV.



Weitere Infos: https://bitsane.com/news/post/20190214/an-option-of -editing-active-orders-is-available-for-our-users



OTS: Bitsane newsroom: http://www.presseportal.de/nr/131464 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_131464.rss2



Pressekontakt: Anna Lambova,marketing@bitsane.com , +38-0981343730