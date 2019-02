BVB-Aktie: Eine ganz neue Bewertung?

Auf das dramatische Aus im DFB-Pokal gegen Werder Bremen folgte für Borussia Dortmund (WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092) mit der deutlichen 3:0 Niederlage im Londoner Wembley-Stadion gegen Tottenham Hotspur im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinales die nächste sportliche Enttäuschung. Droht der BVB, in kurzer Zeit alles zu verspielen?

Zumal es auch in der Fußball-Bundesliga so aussieht, als könnte der FC Bayern München so langsam zu den Dortmundern aufschließen. Dass das kleine sportliche Tief auch an dem Aktienmarkt nicht vorbeigegangen ist, haben die negativen Reaktionen gezeigt.

Dabei schmerzt vor allem das drohende Aus in der aus sportlicher und finanzieller Sicht so lukrativen Champions League. Es ist zwar nicht unmöglich ein 3:0 aus dem Hinspiel im Rückspiel aufzuholen, die Chancen sind jedoch selbst mit den tollen Fans im heimischen Stadion extrem gering, zumal sich der Gegner aus England in bestechender Form befindet.

