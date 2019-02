Wochenrückblick KW7: DAX-Anleger voller Hoffnung

In dieser Woche setzte der DAX sein Auf und Ab fort. Noch immer will sich keine nachhaltige Erholungsrallye einstellen. Es ist jedoch erfreulich, dass das wichtigste deutsche Börsenbarometer zum Ende der Woche seine stärkste Leistung an den Tag lege konnte. Darauf lässt sich aufbauen. Zumal die Hoffnung in den Markt zurückgekehrt ist.

Anleger hoffen zum Beispiel darauf, dass es irgendwann endlich eine große Lösung des Handelsstreit zwischen China und den USA geben wird. Außerdem hoffen Marktteilnehmer darauf, dass die erwartete Konjunkturabkühlung nicht ganz so stark wie befürchtet ausfällt. Ob sich diese Hoffnungen erfüllen, werden die kommenden Wochen und Monate zeigen.

Deutschland

Daimler hatte zuletzt mit einigen Herausforderungen zu kämpfen. Dies machte sich in den jüngsten Geschäftszahlen der Schwaben bemerkbar. Nun muss es sich zeigen, ob das DAX-Unternehmen die Profitabilität auch in einem schwierigen Marktumfeld verbessern kann. Mehr dazu hier.

