In der siebten Kalenderwoche des Jahres gelingt der Anleihen-Emittentin R-LOGITECH S.A.M. ein echter Coup im Terminalgeschäft. Das Unternehmen wird gemeinsam mit institutionellen Investoren die Euroports Holdings S.à.r.l. übernehmen. Die Transaktion steht noch unter dem üblichen Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Kartellbehörden. Euroports ist ein Anbieter von Logistiklösungen und betreibt Hafenterminals hauptsächlich in Europa mit einem Warenumschlag von mehr als 60 Millionen Tonnen pro Jahr.

Roman Teufl von der Deutsche Lichtmiete AG erklärt in einem in dieser Woche erschienenem Interview mit dem Anleihen Finder die Hintergründe der neuen Anleihen-Emission sowie die Unterschiede zum ersten Bond des innovativen Unternehmens. Das Emissionsvolumen der neuen "EnergieEffizienzAnleihe 2023" (WKN A2NB9P) - so der offizielle Name des Minibonds - beträgt bis zu 30 Millionen Euro und wird jährlich mit 5,75% verzinst. Die Mindestzeichnungssumme beträgt 3.000 Euro. Rund 30% der Anleihe seien bereits platziert, so Teufl.

Die dreifache Anleihe-Emittentin FCR Immobilien AG hat in dieser Woche im Zuge der Wertpapierprospekt-Billigung ...

