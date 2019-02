Die schweren Vorwürfe der Financial Times wegen angeblichen Bilanz-Betrugs in Singapur haben der Aktie von Wirecard in den letzten Wochen schwer zugesetzt. Obwohl der Zahlungsabwickler die Anschuldigungen immer wieder zurückgewiesen hat, ging es für die Aktie seit Ende Januar um rund 40 Prozent nach unten. Einige warten nun darauf, dass Vorstandschef Markus Braun seinen Worten auch Taten folgen lässt.

Den vollständigen Artikel lesen ...