Mit der Smartphone-App TikTok können Nutzer mit wenigen Display-Berührungen 15-sekündige Videos erstellen. Zugleich hat das soziale Netzwerk jede Menge Hass und Häme im Schlepptau.

Die Lieblingsbeschäftigung von Jugendlichen und Twens sind Smartphone-Stories auf Instagram oder sich selbstständig löschende Schnappschüsse auf Snapchat?! Weit gefehlt - das sind für viele jüngere Nutzer bereits Plattformen von gestern. Sie werden zwar weiterhin genutzt, aber taugen kaum noch zur Abgrenzung von Älteren.

Das neue heiße Ding bei Teenagern heißt TikTok: Die aus China stammende App ist ein mobiles soziales Netzwerk, das es Nutzern ermöglicht, mit wenigen Display-Berührungen 15-sekündige Videos mit allerlei optischen Gimmicks zu erstellen.

Am bekanntesten ist TikTok dafür, dass User auf einfache Weise lippensynchrone Videos zu Charthits aufnehmen können - eine der beliebtesten Videoformen in dem Netzwerk. So ist TikTok beispielsweise voll mit Clips von Teenager-Mädchen - und manchmal auch -Jungs, die mit Inbrunst "Someone like you" der britischen Popsängerin Adele in ihre Smartphone-Kamera schmachten.

Mit solchen Gimmicks hat sich TikTok bereits 2018 zu der am vierthäufigsten heruntergeladenen App des Jahres gemausert - noch vor dem Foto-Netzwerk Instagram und dem Messenger Snapchat. Und zwar auch in Deutschland: Laut PrioriData haben hiesige Nutzer TikTok rund 8,8 Millionen Mal heruntergeladen. Und wie kürzlich durchgesickerte interne TikTok-Zahlen belegen, nutzen 4,1 Millionen Deutsche die App im Monat - und verbringen im Schnitt 39 Minuten pro Tag mit ihr.

Die Kehrseite dieses Erfolgs: Mit dem Boom bei Jugendlichen hat TikTok eine Menge Hass und Häme mit im Schlepptau - ein Problem, das auch andere Internetportale ...

Den vollständigen Artikel lesen ...