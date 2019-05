New York (ots/PRNewswire) - RACE-CAP Inc. ("RACE-CAP"), ein

globaler Entwickler von Blockchain-basierten Lösungen, gab heute die

Veröffentlichung von RACE-PAY bekannt, die erste der von RACE-CAPs

konzipierten Apps, die der Welt einen leichteren Zugriff auf

digitales Geld ("Money Apps") ermöglichen.



RACE-PAY wird es vereinfachen, sowohl traditionelle als auch

digitale Währungen zu verwalten. Die App ist darauf ausgelegt, jedem

Inhaber eines Bankkontos zu ermöglichen, Geldmittel zu versenden und

zu empfangen, Geld umzutauschen und sogar Investments zu tätigen -

alles in einer App - schnell und sicher. Sie bietet neben einem

Neuigkeiten- und Informationsportal die Fähigkeit, Geld innerhalb

eines internen Chatfensters zu senden. Nicht alle Funktionen sind in

der ersten Veröffentlichung enthalten, denn RACE-CAPs oberste

Verpflichtung lautet, dafür zu sorgen, dass die App gemäß der

Vorschriften der zu unterstützenden Handelsplätze funktioniert.

Zusätzliche Funktionen werden bei systematischen Upgrades des

Produkts ergänzt.



"Für die meisten Menschen ist es schwierig, in der aufstrebenden

Welt des digitales Geldes zu navigieren", sagt Arthur Davis,

Vorsitzender und CEO von RACE-CAP. "RACE-PAY beginnt damit, die Kluft

zwischen den alten und neuen Ökonomien zu überbrücken."



Mit seiner bedienerfreundlichen und intuitiven Nutzerschnittstelle

unterstützt RACE-PAY Menschen, für die der Wandel der führenden

digitalen Währungen von traditionellen hin zu digitalen Werten neu

ist, damit sie an der rasant wachsenden, neuen Finanzwirklichkeit

teilhaben können.



RACE-CAP widmet sich der Aufgabe, die Leistungsvorteile der

Blockchain-Technologie für Einzelpersonen und Firmen überall

zugänglich zu machen, indem das Unternehmen globale digitale Money

Apps entwickelt und ein proprietäres Netzwerk aufbaut, um sie zu

unterstützen.



"Ich habe RACE-CAP gegründet, um jedem zu ermöglichen, ökonomische

Freiheit durch einen einfachen Zugang zu den Blockchain-Technologien

der Zukunft zu erreichen, auf der Grundlage der heutigen digitalen

Wirtschaft", erklärte Arthur Davis.



"Durch die Entwicklung einer Suite aus vertikal integrierten,

Desktop- und Mobilfunk-basierten Produkten und Diensten beabsichtigt

RACE-CAP, unter dem Motto 'Blockchain to Life' diese Technologie

ins alltägliche Leben zu bringen, und hat das erklärte Ziel, Maßstäbe

für digitale Werte in der Blockchain-basierten Branche zu setzen."



RACE-CAP begrüßt jeden, sich jetzt unter www.race-cap.com zu

registrieren, um unmittelbar benachrichtigt zu werden, wenn RACE-PAY

zum Download in den Android and Apple App Stores zur Verfügung steht,

und um andere Produkte und Dienste kennenzulernen, sobald sie

erhältlich sind.



Informationen zu RACE-CAP:



RACE-CAP entwickelt gegenwärtig eine Suite von mobilen Anwendungen

für digitale Werte, die zum Betrieb auf den eigenen

hochleistungsfähigen Computer-Rechenzentren mit Open-Network

optimiert werden. Zu den Money Apps von RACE-CAP gehört derzeit

RACE-PAY. Die Büros von RACE-CAP befinden sich in New York, London

und Zürich. Schließen Sie sich dem Rennen um finanzielle Freiheit an

und besuchen Sie unsere Website unter www.race-cap.com für weitere

Informationen.



Zukunftsgerichtete Aussagen:



Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind

zukunftsgerichtete Aussage im Sinne des Private Securities Litigation

Reform Act aus dem Jahr 1995. Diese Aussagen können durch die

Verwendung zukunftsgerichteter Begriffe wie u. a. "prognostizieren",

"glauben", "vorhersagen", "schätzen", "erwarten" und "beabsichtigen"

gekennzeichnet sein. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf

den derzeitigen Erwartungen und deshalb können die tatsächlichen

Ergebnisse wesentlich davon abweichen. RACE-CAP übernimmt keinerlei

Verpflichtung jegliche zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren

oder zu überarbeiten. Die in dieser Pressemitteilung dargelegten

Informationen spiegeln lediglich den Standpunkt zum Datum der

Veröffentlichung wider.



