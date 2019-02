In der Krebsimmuntherapie gibt es unterschiedliche Ansätze. Während CAR-T-Zelltherapien bereits die Marktzulassung haben, befinden sich TCR-Therapien, an denen Adaptimmune und Medigene forschen, noch in der frühen Entwicklung. Vom Wirkprinzip her sind beide recht ähnlich. Es handelt sich in beiden Fällen um T-Zellen aus Patienten, die mit tumorspezifischen Rezeptoren ausgestattet werden, um die Krebszellen zu erkennen und zu bekämpfen. Als Erkennungsmerkmale und Angriffspunkte für die Tumorzellen dienen Antigene.

Den vollständigen Artikel lesen ...