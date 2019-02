Mögliche US-Sonderzölle auf Autos könnten laut dem Münchner ifo-Institut die deutschen Autobauer empfindlich treffen. Sollten die USA die Importzölle dauerhaft um 25 Prozent erhöhen, könnten sich die deutschen Autoexporte in die USA langfristig fast halbieren, wie aus Berechnungen des Instituts hervorgeht. "Diese Zölle würden die gesamten Auto-Exporte aus Deutschland um 7,7 Prozent verringern, was einem Wert von 18,4 Milliarden Euro entspräche", sagt ifo-Experte Gabriel Felbermayr.

Exporte in andere Länder und Sektoren könnten diesen Effekt zwar etwas abfedern, es bleibe aber bei einem Rückgang der gesamten deutschen Exporte um 11,6 Milliarden Euro, so Felbermayr.

Unterdessen rückt eine Entscheidung über Zölle näher. Am Sonntag läuft eine Frist ab, bis zu der das US-Handelsministerium entscheiden soll, ob der Import von Autos und Zulieferteilen die nationale Sicherheit des Landes beeinträchtigt. Sollte dies der Fall sein, könnte Trump binnen 90 Tagen entscheiden, ob er Sonderzölle erheben will. Zuletzt wurden Sonderzölle in Höhe von 25 Prozent angepeilt. Dadurch will Trump das Handelsdefizit abbauen und Jobs in den USA schaffen./tos/DP/zb

ISIN DE0005190003 DE0007100000 DE0007664039

AXC0012 2019-02-16/14:38