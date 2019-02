Tesla (WKN:A1CX3T) ist die wohl am heißesten diskutierte Aktie am Markt. Und Anfang 2019 ist die Diskussion noch einmal richtig heiß gelaufen. Das Unternehmen beendete 2018 mit 90.700 Auslieferungen im vierten Quartal und plant bereits eine Erweiterung der Produktion auf dem chinesischen Markt. So schön dieses Wachstum auch ist, so hat Tesla doch stark zu kämpfen, um das Geld reinzuholen, das es auf lange Sicht braucht. Nächstes Jahr werden Verbindlichkeiten in Milliardenhöhe fällig, und Tesla steht ...

