Die United Internet-Aktie macht in diesem Jahr da weiter, wo sie im vergangenen Jahr aufgehört hat und strebt immer weiter nach Süden. So beliefen sich die Verluste bis zu diesem Freitag bereits auf knapp 20 Prozent, ehe die Bullen eine durchaus überraschende Marktrückkehr feierten. Diese hatte es jedoch in sich, denn am Freitag gelangen dem Papier Kursgewinne von 6,86 Prozent, was gleichbedeutend war mit der besten Tagesperformance im TecDAX.

Dennoch belaufen sich die Verluste seit Jahresbeginn ... (Alexander Hirschler)

Den vollständigen Artikel lesen ...