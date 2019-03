Nach dem gestrigen Fehlstart der Aktie in den Handelstag übernahmen die Bullen recht schnell das Ruder und es wurde fast punktgenau an der 50-Tage-Linie gekauft, was das Zeug hält. Bereits im Januar bot dieser Indikator eine überaus solide Unterstützung und führte in Folge zu überzeugenden Anschlusskäufen.

