Der Chart lässt eigentlich keine zwei Meinungen zu: Die Commerzbank-Aktie befindet sich unverändert im Tal der Tränen; auch wenn am Freitag stärkere Zugewinne zu verzeichnen waren und so sich der Wochenausklang immerhin positiv gestaltete. Die Reaktion am Freitag nährt nun zumindest die Hoffnung darauf, dass sich eine stärkere Erholung etablieren kann. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...