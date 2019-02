Ungeachtet der politischen Turbulenzen in London und der zuletzt vergleichsweise durchwachsenen britischen Konjunkturdaten zeigt sich der FTSE 100 in durchaus ansprechender Verfassung. Im Vergleich zu unserer letzten Kommentierung an dieser Stelle vor knapp einem Monat hat sich die charttechnische Lage des britischen Leitindex weiter verbessert. Unsere letzte Kommentierung am 14.01. überschrieben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...