Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Nach dem Tod des Schweizer Schauspielers Bruno Ganz hat das ZDF am Sonntag, 17. Februar 2019, 23.30 Uhr, sein Programm geändert und zeigt den Film "Ein starker Abgang" aus dem Jahr 2008. In der Tragikomödie, in der auch Monica Bleibtreu eine Charakterrolle inne hat, spielt Ganz einen alternden, fast schon vergessenen Schriftsteller und eingefleischten Misanthropen.



Programmdirektor Dr. Norbert Himmler: "Bruno Ganz hat unzweifelhaft zu den Großen seines Metiers gezählt, eine Ikone des deutschen Films und Theaters. Mit ihm geht ein Schauspieler von enormer Kraft und Ausdrucksstärke. Wir werden ihn vermissen."



Im Oktober 2019 hat das ZDF Ganz' letzten großen Spielfilm, "In Zeiten des abnehmenden Lichts", aus dem Jahr 2017 in seinem Programm. Die Verfilmung des gleichnamigen preisgekrönten Bestsellers von Eugen Ruge erzählt eine bewegte Familiengeschichte über vier Generationen zwischen sozialistischer Utopie und persönlichem Aufbruch. Regie führte Matti Geschonneck, das Drehbuch schrieb Wolfgang Kohlhaase.



Für "Ein starker Abgang" entfällt die "Kommissar Beck"-Folge "Dein eigen Blut", die um 1.50 Uhr noch einmal im Programm ist.



Ansprechpartner: Presse-Desk, Telefon: 06131 - 701 2108, pressedesk@zdf.de



https://twitter.com/ZDFpresse



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121