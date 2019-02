Virgin Voyages wird ein exklusives Erlebnis bieten, das auf allen karibischen Kreuzfahrten der Scarlet Lady einen Höhepunkt darstellen wird The Beach Club in Bimini

Mark Ronson wurde zum Gründungs-DJ des The Beach Club Resident-Sea-Programms ernannt

Virgin Voyages erweitert das kreative Kollektiv um brandneue Unterhaltungskonzepte.

Richard Branson kündigt Reise mit Geburtstagsparty im Juli 2020 an

Sir Richard Branson, Gründer der Virgin Group, und Tom McAlpin, President und CEO von Virgin Voyages, gaben heute bekannt, dass Virgin Voyages offiziell seine Geschäftstätigkeit aufnimmt, mit dem ersten Schiff des Unternehmens, der Scarlet Lady, das jetzt für seine erste Saison gebucht werden kann. Die Reisen starten vom 1. April bis 21. Oktober 2020 und stehen nun zum Verkauf.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190216005010/de/

The Beach Club at Bimini (Photo: Business Wire)

"Ich habe davon geträumt, meine eigene Kreuzfahrtgesellschaft zu gründen, seit ich etwas über 20 Jahre alt war, und jetzt kommt der Start endlich näher", sagte Richard Branson, Gründer von Virgin Voyages. "Wir haben uns die Zeit genommen, über jedes Detail nachzudenken und eine Erfahrung zu gestalten, die die Marke Virgin zum Leben erweckt und die Reisebranche sprengt."

Virgin Voyages wird einen frechen und fröhlichen Ansatz beim Service sowie einen integrativen Ansatz für Seereisen anbieten, der lästige Add-ons entfernt. Die Sailors genießen kostenloses Essen in den über 20 Restaurants an Bord, kostenlose Gruppenfitnesskurse, keine Trinkgelder oder Bedienungszuschläge, kostenloses WLAN und kostenlose Grundgetränke wie Limonade, Tee und Filterkaffee sowie stilles und sprudelndes Wasser.

"Bei Virgin Voyages gehen wir über großartiges Design hinaus, um uns dem Luxus zu widersetzen und ihn neu zu definieren, um rebellischer Luxus zu sein", sagte Tom McAlpin, President und CEO von Virgin Voyages. "Bei diesem neuen Luxus geht es darum zu wissen, dass man sich um Dich kümmert, dass man Dich nie abzocken wird, und dass für alles, was Du willst selbst für einige Dinge, von denen Du nicht einmal wusstest, dass Du sie willst bereits gesorgt wurde."

In Verbindung mit der Eröffnung von Buchungen zum Verkauf gab Virgin Voyages bekannt, dass alle Reisen The Beach Club Beach Club in Bimini, ein Erlebnis von Virgin Voyages in Bimini, Bahamas, beinhalten werden. Dort können Sailors einen epischen Strandtag genießen und/oder das Aroma und die Kultur der Insel Bimini und ihr türkisblaues Wasser erkunden.

Während sie auf dem Schiff sind, haben Virgin Voyages Sailors die Möglichkeit, aus einer festivalähnlichen Aufstellung von neuartigen, völlig originellen Events Gigs zu wählen, die von einigen der Produzenten, Regisseure und Künstler, über die man weltweit am meisten spricht, bei der Erweiterung des kreativen Kollektivs des Unternehmens entwickelt wurden. Zum kreativen Kollektiv für Unterhaltung von Virgin Voyages gehören Jenny Gersten, Randy Weiner, Sam Pinkleton, Ani Taj, PigPen Theatre Co, The 7 Fingers, Roslyn Hart und Alfredo Guenzani sowie das Spark Cooperative.

The Beach Club in Bimini

Ein Eckpfeiler jeder Reise wird The Beach Club in Bimini sein, wo Sailors in einer stilvollen Umgebung mit weißem Sand und kristallklarem Wasser den Sand in den Zehenspitzen spüren können, sowie ein Programm erleben, das mit den besten Beach Clubs auf Ibiza und in Saint-Tropez konkurrieren wird.

Nur einen kurzen Transfer vom Pier entfernt und von Resorts World Bimini gebaut, wurde The Beach Club in Biminizusammen mit den in Miami ansässigen Architekten EOA, Inc. entworfen, die natürliche Materialien und weiche Erdtöne verwenden, die sich organisch in die Meereslandschaft einfügen. The Beach Club in Bimini blickt auf das Meer und kaskadiert bis zum Meer hinunter, mit einem weitläufigen Pool im Lagunen-Stil als zentralem Anker des Clubs.

Im Sinne von Vitamin Sea, dem Wohlfühl-Ethos der Marke, gibt es den ganzen Tag über Momente von "Retox and Detox" (Auftanken und Entgiften). Sailors finden hier Bereiche mit einem Höchstmaß an Energie und ruhige Orte für völlige Entspannung und Selbstbeobachtung. Der Morgen im The Beach Club in Bimini beginnt mit Yoga und Meditation, während die Sailors die Geräusche des Ozeans genießen. Die Energie im The Beach Club in Bimini wird im Laufe des Tages allmählich verstärkt und bei Einbruch der Dunkelheit wieder abgebaut. Die Sailors werden den Höhepunkt des Tages am Nachmittag erreichen, wo DJ-geführte Pool- und Flottillenpartys im Mittelpunkt stehen. Die Energie der Nacht wird mit einem Lagerfeuer am Strand abgerundet, um den Abend mit einer akustischen Musikaufführung ausklingen zu lassen.

Musik liegt im Herzen der Marke Virgin und Virgin Voyages wird den Soundtrack für The Beach Club in Bimini sorgfältig kuratieren, wobei der siebenmalige Grammy-Preisträger und Produzent Mark Ronson zum Gründungs-DJ ernannt wird, da er zu den ersten Talenten gehören wird, die die Plattenteller bedienen. Ronson, der in Großbritannien geborene DJ, Produzent und Songwriter hat die Charts angeführt und mit Künstlern wie Amy Winehouse, Lady Gaga, Adele, Miley Cyrus und Bruno Mars zusammengearbeitet. Ronson wird im Jahr 2020 vier Auftritte haben, wobei spezifische Auftrittsdaten in Kürze bekannt gegeben werden.

Der Beach Club wird auch kostenloses Essen anbieten, das sorgfältig ausgewählt wird. Die lokal inspirierten Menüs bieten Inselfavoriten wie Muschel- und Mangosalat, mit Bananenblättern eingewickelten Queen Snapper, bahamaischen Rumkuchen und mehr. Während die Sailors beginnen, den Club zu erkunden, werden sie sich freuen, sozial-kreative Bereiche mit Hängemattenhainen und sechs Bars zu entdecken, in denen sich die Sailors in Gruppen von Freunden treffen können. Diejenigen, die ein Zuhause für den Tag suchen, können die vielen Strandliegen genießen oder sich für einen privateren Ort zum Kuscheln entscheiden, mit Kabinen am Strand und am Pool, die gemietet werden können. The Beach Club in Bimini wird auch aktive Bereiche für Wassersport und Strandspiel bieten.

Sailors, die in den RockStar Suites übernachten, werden ihr exklusives Stück Paradies im The Beach Club in Bimini haben, mit einer speziellen Bar, kostenlosem Essensservice, einer Außenterrassenlounge, Sonnenliegen und Strandkabinen.

Für Sailors, die die Insel Bimini erkunden möchten, gibt es in diesem abgelegenen tropischen Reiseziel reichlich Gelegenheit dazu. Die Insel ist ein Paradies für Strandliebhaber mit einladenden und herzlichen Bewohnern. Sie war ein bekannter Favorit des Autors Ernest Hemingway, der die Bezeichnung "wie das Ende der Welt" wählte. Diese intime, gut sieben Meilen lange Insel bietet außergewöhnliche Meereserlebnisse wie Bootfahren, Schnorcheln und sogar Wracktauchen, da die SS Sapona nur wenige Kilometer vor der Küste des südlichen Teils der Insel liegt.

Unterhaltung

Die Scarlet Lady wird ein Festival der Wahl im Bereich der Unterhaltung präsentieren, das aus maßgeschneiderten, intimen und authentischen Events Gigs besteht. Sie wurden exklusiv für Virgin Voyages mit dem Ziel entwickelt, den Sailors eine alternative Perspektive auf die Welt und das Spiel zu bieten, die das Feuer im Inneren entfacht. Sailors werden nicht nur sitzen und sich Shows ansehen, sie können auch gebeten werden, mit der Besetzung aktiv teilzunehmen oder in die Welt der Performance einzutauchen. In Übereinstimmung mit der rebellischen Natur von Virgin Voyages wird das Unternehmen keinen traditionellen Kreuzfahrtdirektor an Bord des Schiffes haben, sondern eine dynamische Gruppe von Personen, die sich dafür einsetzen, "Happenings" rund um das Schiff völlig episch zu gestalten.

Von der modernen Auseinandersetzung mit klassischen Geschichten über interaktive Tanzpartys bis hin zu partizipativen Acts werden die Erfahrungen die vierte Wand niederreißen und die Grenzen traditioneller Bühnenaufführungen überschreiten. Die Unterhaltung von Virgin Voyages geht über den Broadway hinaus und bietet First Run-Erlebnisse, die noch nie zuvor an Land oder auf See gesehen wurden.

Das Unternehmen hat sein kreatives Kollektiv von Design und Essen auf Unterhaltung ausgeweitet und arbeitet mit einigen der hellsten kreativen Köpfe zusammen, die die Grenzen des traditionellen Theaters und der Unterhaltung an Land überschreiten.

Um seiner Vielfalt an Unterhaltungsmöglichkeiten gerecht zu werden, schuf Virgin Voyages den Red Room entworfen von den renommierten Architekten WorkAC und dem Theaterberater Auerbach Pollock Friedlander als erstes transformatives Multiformtheater auf See. Es wird sich in vier verschiedene Konfigurationen verwandeln eine traditionelle Proszeniumsbühne, einen Laufsteg, wie er in Modeschauen verwendet wird, eine Tanzkonfiguration mit flachem Boden und schließlich ein einzigartiges Reverse-Stage-Setup. Dieses erste Theater auf See wird es Virgin Voyages ermöglichen, für jeden Tag der Reise ganz andere Erfahrungen zu schaffen.

Die Scarlet Lady wird sechs Original-Shows zeigen, darunter eine demnächst bekanntzugebende Produktion des preisgekrönten Produzenten Randy Weiner (Queen of the Night, The Donkey Show, Sleep No More

Sam Pinkleton Ani Taj haben ein Hype-Musikvideo kreiert, das sich als absurde Tanzparty namens UNTITLED DANCESHOWPARTYTHING darstellt.

Phantom Folktales ist eine Sammlung von gesangsgesteuerten Mikro-Theaterstücken im ganzen Schiff, die scheinbar aus dem Nichts erscheinen und genauso schnell verschwinden, erstellt von PigPen Theatre Co.

Ships in the Night ist eine emotionale zeitgenössische Erfahrung, die ihre Geschichte durch den Einsatz modernster digitaler Projektion, die mit der Authentizität der menschlichen Kondition verwoben ist, erzählt, und Duel Reality untersucht die uralte Geschichte von Romeo Julia mit einem modernen Touch mit akrobatischem Geschichtenerzählen. Beide Aufführungen wurden durch die Zusammenarbeit mit dem innovativen Zirkusunternehmen The 7 Fingers ermöglicht

Never Sleep Alone ist eine partizipative Show mit dem hysterisch lustigen, offen redenden Beziehungstherapeuten Dr. Alex Shiller, von den Produzenten Roslyn Hart und Alfredo Guenzani.

Zusätzlich wurde die kreative Entwicklung, Produktion und Installation von "Happenings", die auf dem gesamten Schiff stattfinden, vom Spark Cooperative übernommen.

Um die Gesamtvision zu erweitern, wird die mit dem Tony Award ausgezeichnete Kreativproduzentin Jenny Gersten als künstlerische und produktionstechnische Verbindung zwischen dem hauseigenen Virgin Voyages Entertainment Team und anderen Mitgliedern des Kollektivs fungieren.

Sir Richard Bransons Geburtstagsreise

Sir Richard Branson wird seine Geburtstagsparty unter prominenten Freunden und Sailors an Bord einer vier Nächte dauernden Havanna After Dark-Reise feiern, die am 15. Juli 2020 beginnt. Sailors sind eingeladen, Ihre Passage an Bord dieser einzigartigen Reise auf www.virginvoyages.com zu buchen. Sailors, die bereit sind, ihr Glück zu versuchen, können bis zum 31. März 2019 unter RichardsBirthday.VirginVoyages.com eine Kabine für zwei Personen gewinnen.

Die Scarlet Lady ist ein mittelgroßes Schiff im Boutiquen-Stil, das den eleganten Luxus einer Yacht widerspiegelt und 2020 von PortMiami aus zu ihrer ersten Saison auf unvergesslichen Vier- und Fünf-Nächte-Reisen nach Havanna (Kuba), Puerto Plata (Dominikanische Republik) und Costa Maya (Mexiko), in See stechen wird.

Wer an einer Kreuzfahrt mit Virgin Voyages interessiert ist, kann sich ebenfalls unter www.virginvoyages.com erkundigen oder mit @virginvoyages über Instagram, Facebook, Twitter oder LinkedIn in Verbindung bleiben.

ÜBER VIRGIN VOYAGES

Virgin Voyages ist eine globale Lifestyle-Marke, die sich der Schaffung der unwiderstehlichsten Urlaubserlebnisse der Welt verschrieben hat. Virgin Voyages ist in den USA, dem Vereinigten Königreich und Europa tätig und hat derzeit vier Schiffe beim Schiffbaumeister Fincantieri bestellt.

Im Hinblick auf die für 2020 geplante Eröffnungssaison wurde das erste Schiff von Virgin Voyages, die "Scarlet Lady", nach dem Vorbild des eleganten Luxus einer modernen Yacht entworfen. Mit Räumen, die von einigen der wichtigsten Namen der zeitgenössischen Innenarchitektur gestaltet wurden, wird die "Scarlet Lady" erwachsenen Reisenden ab 18 Jahren vorbehalten sein und ihnen ein Refugium auf See bieten. Eine Dosis "Vitamin Sea" wird auf natürliche Weise über das gesamte Schiff verabreicht, wobei das Wohlbefinden durch eine Mischung aus hochenergetischen Momenten in Verbindung mit Entspannung und Verjüngung aktiviert wird. Die "Scarlet Lady" wird auch mit verführerischer Unterhaltung und über 20 erstklassigen, intimen Speiselokalitäten an Bord aufwarten. Mit Luxus einmal anders oder Rebellious Luxe, wie das Unternehmen es nennt, wird Virgin Voyages seinen Kreuzfahrtgästen mit allen Restaurants, Gruppenfitnesskursen, Softdrinks und vielen weiteren Virgin-Überraschungen, die im Preis inbegriffen sind, einen unglaublichen Mehrwert bieten. Die "Scarlet Lady" wird 2020 von Miami aus in die Karibik segeln und mehr als 2.770 Gästen und 1.160 außerordentlichen Crew-Mitgliedern aus aller Welt Platz bieten. Informiere Dich unter virginvoyages.com über die aktuellsten Neuigkeiten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190216005010/de/

Contacts:

Alison Brod Marketing Communications

Christina Baez

virgin@alisonbrodmc.com