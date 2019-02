Die gute Börsenstimmung vom Wochenausklang ist vermutlich von kurzer Dauer. Neben Belastungen aus der Politik könnten allen voran Konjunktur- und Firmenzahlen enttäuschen.

Eine Schwalbe macht bekanntlich längst noch keinen Sommer. Auch wenn Donald Trump am Freitag betonte, dass die Gespräche im Zollstreit mit der Volksrepublik China auf einem sehr guten Weg seien und der US-Präsident eine Verlängerung der Frist für eine Einigung über den 1. März hinaus in Aussicht stellte: Bankanalysten halten dies lediglich für einen Stimmungsaufheller, dem bald echte Verhandlungsergebnisse folgen müssen.

Dazu kommt: Trump hat zwar den Regierungsstillstand in den USA behoben, aber mit seiner Erklärung des nationalen Notstands an der Grenze zu Mexiko das nächste politische Fass geöffnet. In den USA herrscht also noch lange nicht eitel Sonnenschein.

Am Freitag sagte Trump, dass Verhandlungen im Handelskonflikt mit China kompliziert seien, aber extrem gut liefen. Das hatte den Aktienmärkten zum Wochenausklang noch einen Schub verliehen und den großen Leitindizes in Europa und den USA zu einem ordentlichen Wochenplus von rund drei Prozent verholfen.

Allein am Freitag schlossen in den USA der Dow-Jones-Index der Standardwerte um 1,7 Prozent höher bei 25.883 Punkten. Der breitere S&P-500 legte um gut ein Prozent zu auf 2775 Zähler zu. Die Leitindizes in Europa wie der Dax und der EuroStoxx 50 kletterten um knapp zwei Prozent.

Fortschritte sehnlichst erwartet

Fortan müssten "entsprechende Fakten folgen, sonst könnte es mit dem Aufwärtstrend an den Aktienmärkten schnell vorbei sein", mahnt Robert Greil, Chefstratege der Bank Merck Finck. "Viele ...

