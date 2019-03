FRANKFURT (Dow Jones)--Gute Wirtschaftsdaten aus China haben zum Wochenausklang die Börsen in Europa gestützt. Der Caixin-Einkaufsmanager-Index stieg im Februar auf 49,9 nach zuvor 48,3 und hat damit fast wieder die Expansionsschwelle von 50 Punkten erreicht. Ein schwächerer ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe aus den USA drückte dann aber am Nachmittag auf die Kurse. Der DAX schloss mit einem Plus von 0,7 Prozent bei 11.602 Punkten - bei 11.677 hatte er zuvor ein neues Jahreshoch markiert. Der Euro-Stoxx-50 gewann 0,4 Prozent auf 3.312 Punkte - hier wurde bei 3.330 Punkten eine neue Jahresbestmarke erreicht.

In der Eurozone blieb der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in der Zweitlesung etwas über der Schätzung, er lag mit 49,3 im Februar aber noch unter der Expansionsschwelle. Die Blicke richten sich bereits auf die EZB-Sitzung in der kommenden Woche, auf der die Währungshüter angesichts der jüngsten Wachstums-Verlangsamung in der Eurozone neue Langfristtender (LTRO) bekannt geben könnten.

Entspannung bei Air France-KLM

Air France-KLM erholten sich nach dem jüngsten Abverkauf mit Aufschlägen von 5,4 Prozent deutlich. Die Aktie profitierte von einer Annäherung zwischen Frankreich und den Niederlanden. Die Finanzminister beider Länder haben erklärt, dass sie gemeinsam an einer Stärkung der Airline und deren Wettbewerbsfähigkeit arbeiten wollen. Die Nachricht wurde von den Anlegern mit Erleichterung zur Kenntnis genommen, nachdem die Niederlande vor wenigen Tagen völlig überraschend eine Beteiligung aufgebaut hatten, um ein Gegengewicht zum Einfluss des französischen Staats zu bilden.

Für die Aktie des britischen Werbegiganten WPP ging es um 4,9 Prozent nach oben. Die Citigroup sprach von beruhigenden Viertquartalszahlen. Für Erleichterung sorgte vor allem der Ausblick. Das Unternehmen stellt ein organisches Wachstum von minus 1,5 bis minus 2 Prozent in Aussicht. Die Konsensprognose liegt bei minus 2 Prozent. Das deutet auf eine Stabilisierung des schwierigen Werbemarktes hin, was die Aktien auch der Wettbewerber antrieb: Publicis stiegen um 2,1 Prozent und Lagardere um 1,8 Prozent.

Starke Zahlen der italienischen Luxusmarke Moncler trieben den Sektor nach oben. Moncler sprangen in Mailand um 11,1 Prozent, Kering stiegen um 3,2 Prozent, LVMH um 1,5 Prozent, Ferragamo um 1,6 Prozent. Analysten hatten zuletzt Zweifel gehabt, ob Moncler den starken Wachstumspfad weiter aufrechterhalten könne. Dies sei nun erneut unter Beweis gestellt worden. Der Gewinn für 2018 lag deutlich über Erwartung und erfreut die Analysten. Dazu habe sich Moncler am Vortag in einem Analysten-Call auch zuversichtlich für 2019 geäußert.

Rheinmetall-Zahlen kommen gut an

Gegen den Trend verloren Linde 1,3 Prozent. Belastend wirkte hier ein schwächerer Ausblick für das fusionierte Unternehmen. Der Gaskonzern geht für 2019 von einem schwächeren Umsatzwachstum als im Vorjahr aus. Für Fresenius ging es nach der zuletzt guten Entwicklung um 1,2 Prozent nach unten.

Die Zahlen von Rheinmetall wurden positiv bewertet. Während der Umsatz die Erwartungen getroffen hatte, lag der operative Gewinn deutlich darüber. "Das spricht für die Profitabilität des Unternehmens", sagte ein Händler. Der Kurs gewann 9,9 Prozent.

Merck KGaA erhöhten sich um 1,9 Prozent. Versum hat sich weiter für die geplante Fusion mit Entegris ausgesprochen und lehnt eine Übernahme durch die Darmstädter ab. Im Handel hieß es, dass die Anleger offenbar nicht mehr an einen Bieterstreit für Versum glauben.

Sixt schlossen mit einem Plus von 8,2 Prozent. Die neue Digitalstrategie des Unternehmen kam an der Börse gut an. Deutschlands größter Autovermieter geht künftig mit einer neuen Mobilitätsplattform an den Markt, mit der alle Angebote, also Autovermietung, Carsharing und Fahrdienste, in einer App angeboten werden. Beobachter sehen Sixt damit gegenüber anderen Anbietern der Branche mit einem Vorsprung.

=== . Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung . stand absolut in % seit . Jahresbeginn Europa Euro-Stoxx-50 3.312,10 +13,84 +0,4% +10,4% . Stoxx-50 3.036,56 +6,89 +0,2% +10,0% . Stoxx-600 374,24 +1,44 +0,4% +10,8% Frankfurt XETRA-DAX 11.601,68 +86,04 +0,7% +9,9% London FTSE-100 London 7.101,06 +26,33 +0,4% +5,2% Paris CAC-40 Paris 5.265,19 +24,67 +0,5% +11,3% Amsterdam AEX Amsterdam 538,59 -2,46 -0,5% +10,4% Athen ATHEX-20 Athen 1.852,92 +17,05 +0,9% +15,2% Brüssel BEL-20 Bruessel 3.644,14 +39,67 +1,1% +12,4% Budapest BUX Budapest 40.170,66 -162,38 -0,4% +2,6% Helsinki OMXH-25 Helsinki 4.164,46 +87,47 +2,1% +13,0% Istanbul ISE NAT. 30 Istanbul 129.410,57 -1917,54 -1,5% +13,2% Kopenhagen OMXC-20 Kopenhagen 987,01 +6,38 +0,7% +10,7% Lissabon PSI 20 Lissabon 5.185,42 +53,12 +1,0% +10,7% Madrid IBEX-35 Madrid 9.267,70 -10,00 -0,1% +8,5% Mailand FTSE-MIB Mailand 20.694,53 +35,07 +0,2% +11,9% Moskau RTS Moskau 1.187,35 -0,93 -0,1% +11,4% Oslo OBX Oslo 799,84 +0,99 +0,1% +8,2% Prag PX Prag 1.075,74 +4,06 +0,4% +9,0% Stockholm OMXS-30 Stockholm 1.580,22 +7,53 +0,5% +12,2% Warschau WIG-20 Warschau 2.333,11 +0,88 +0,0% +2,5% Wien ATX Wien 3.061,70 +20,78 +0,7% +10,6% Zürich SMI Zuerich 9.412,02 +23,08 +0,2% +11,7% DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8.23 Uhr Do, 17.07 Uhr % YTD EUR/USD 1,1377 +0,05% 1,1367 1,1384 -0,8% EUR/JPY 127,27 +0,50% 127,08 126,72 +1,2% EUR/CHF 1,1360 +0,11% 1,1350 1,1350 +0,9% EUR/GBP 0,8604 +0,35% 0,8577 0,8562 -4,4% USD/JPY 111,88 +0,45% 111,81 111,31 +2,0% GBP/USD 1,3223 -0,30% 1,3249 1,3295 +3,6% Bitcoin BTC/USD 3.831,50 +0,97% 3.800,00 3.857,34 +3,0% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 55,67 57,22 -2,7% -1,55 +20,8% Brent/ICE 65,11 66,31 -1,8% -1,20 +19,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.302,05 1.314,05 -0,9% -12,01 +1,5% Silber (Spot) 15,32 15,55 -1,5% -0,23 -1,1% Platin (Spot) 863,50 879,70 -1,8% -16,20 +8,4% Kupfer-Future 2,94 2,95 -0,3% -0,01 +11,8% ===

