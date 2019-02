München (ots) - Aus Anlass des Todes von Bruno Ganz ändert Das Erste am heutigen Samstagabend sein Programm und zeigt ab 23.40 Uhr den Film "Der große Kater".



Volker Herres, Programmdirektor Erstes Deutsches Fernsehen: "Mit Bruno Ganz verlieren wir einen der ganz großen deutschsprachigen Charakterdarsteller. Wie wenigen war es ihm gegeben, die Menschen mit seinem Spiel durch die Genauigkeit und Nuanciertheit seines Ausdrucks tief zu bewegen. Dabei konnte er das abgründig Dämonische ebenso verkörpern wie das warmherzig Menschenfreundliche. Zwischen Engel ('Der Himmel über Berlin') und Teufel ('Der Untergang') gelang ihm schauspielerisch alles. Nun steht er als einer der unvergänglichen Leitsterne am Theater- und Film-Himmel über uns."



